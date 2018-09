So fliegen Sie für unter 1000 Euro um die Welt

Auf Kurz- und Mittelstrecken haben sich Billigfluggesellschaften längst etabliert. Mittlerweile sind sie auch im Langstrecken­geschäft auf dem Vormarsch. London–Singapur für 178 Euro, Singapur–Sydney für 130 Euro: Airlines wie Norwegian oder Scoot bieten Überseeflüge zu Dumpingpreisen an.

Wer auf diese Weise reisen will, muss allerdings flexibel sein bezüglich den Flugdaten. Google Flüge zeigt, an welchem Tag der günstigste Tarif für die gewählte Strecke verfügbar ist. Man kann auch nur den Abflughafen und den groben Reisezeitraum eingeben und den Zielort offenlassen. So lässt sich mit One-Way-Tarifen die gewünschte Route zusammenstellen. Wichtig: In den Preisen sind zwar Flughafentaxen inbegriffen, aufgegebenes Gepäck, Mahlzeiten und Sitzplatzreservation jedoch meist nicht.

In puncto Flugsicherheit machen die Billigairlines jedoch keine Abstriche: In einer im Januar 2018 veröffentlichten Studie belegte die Norwegian Platz 2, Easyjet Platz 5.

Nachfolgend stellen wir einige der Billiganbieter vor:

Norwegian Air

Norwegian ist die europäische Nummer eins unter den Billiganbietern im Langstrecken-Bereich. Sie etablierte sich 2002 und fliegt mittlerweile mehr als 500 Routen zu mehr als 150 Reisezielen. 2017 reisten 33 Millionen Passagiere in den Jets mit den roten Nasen. Im April verkündete die British-Airways-Mutter IAG, Norwegian übernehmen zu wollen, ist aber mit den zwei bisherigen Angeboten abgeblitzt.

Scoot

Scoot ist eine Tochtergesellschaft von Singapore Airlines, wurde 2011 gegründet und hat ihre Basis dementsprechend am Flughafen Singapur. Zurzeit fliegt die Billigairline 65 Reiseziele in 18 Ländern an. Seit dem 20. Juni verbindet Scoot Berlin nonstop mit Singapur.

Jetstar

Jetstar ist eine australische Billigfluggesellschaft mit Basis am Flughafen Melbourne. Sie ist eine Tochter­gesellschaft der Qantas Airways und bedient neben Australien und Neuseeland auch Destinationen in Asien und dem pazifischen Raum.

Wow Air

Die isländische Billigflug­linie wurde im November 2011 gegründet und fliegt 37 Zielorte in Europa, Nordamerika und Asien an. Der Heimatflughafen ist Keflavík. Mit einem Durchschnittsalter von 2,9 Jahren verfügt Wow Air über eine der jüngsten Flotten in der Branche.

Wizz Air

Die größte Billigairline in Zentral- und Osteuropa ist in Budapest beheimatet und unterhält 28 Basen in ganz Europa. Sie ist stark auf Expansionskurs: Dieses Jahr ging die Tochtergesellschaft Wizz Air UK an den Start, in Wien will man bis 2019 zum zweitgrößten Anbieter werden.

(L'essentiel)