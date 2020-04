Wirst du nach Corona noch Hände schütteln?

Bereits in der Antike gaben sich Menschen die Hand. Darauf lassen zumindest Darstellungen auf Grabplatten, an Tempeln oder auf alten Vasen der Römer schließen. Die Griechen waren indes davon überzeugt, dass Hades, der Herrscher über die Unterwelt, jeden Neuankömmling persönlich mit Handschlag begrüsste. Wo dieser Brauch seinen Ursprung hat, ist nicht endgültig geklärt. Als am wahrscheinlichsten gilt, dass man seinem Gegenüber durch das Entgegenstrecken der offenen Handflächen zeigte, dass man ungewaffnet sei und entsprechend in Frieden kommt. (Bild: iStock)