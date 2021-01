Skandinaviens Jogging-​​Style inspiriert Weltmode

Für einige von uns ist der gefühlt 1003. Tag im Homeoffice angebrochen, andere müssen erst seit Kurzem wieder von zu Hause aus arbeiten. Zwischen Zoom-Calls und Kaffeepausen auf dem eigenen Sofa ist auch unsere Kleidung um einiges legerer geworden. So verstehen wir alle, die die Trainerhose zur neuen Arbeitsuniform machen. Schludrig muss dieses Outfit aber noch lange nicht aussehen. Skandi-Girls, also skandinavische Influencerinnen und Mode-Liebhaberinnen, zeigen uns vorbildlich, wie wir die Trainerhosen richtig stylen können.

Für den Look, den wir dieser Tage immer wieder auf Instagram sehen, brauchst du nichts weiter als eine Jogginghose, idealerweise mit dem passenden Hoodie, Sneakers, und einen langen Mantel. Das Resultat sieht dann in etwa so aus, wie wir das hier bei Creative Director Jeanette Madsen sehen:

Dass das Ganze auch wunderbar mit Winteraccessoires funktioniert, zeigt Influencerin Tine Andrea. Der Star in ihrem Outfit ist ein XXL-Schal, den sie lässig um den Hals geschlungen hat. Der Bucket Hat wärmt zusätzlich:

Dabei muss die Farbe der Trainerhose nicht unbedingt im Oberteil aufgegriffen werden. Caroline Blomst zeigt in einem schwarz/grauen Outfit mit chunky Boots, wie elegant der Look aussehen kann:

Eine weitere Möglichkeit, aus einem Trainer ein Outfit zu machen, zeigt Amaka Hamelijnck. Zu ihrem Trainer-Ensemble kombiniert sie einen crêmefarbigen Turtleneck und ein Beanie:

(L'essentiel/Johanna Senn)