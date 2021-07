Wie kocht man Trinkwasser richtig ab?

Die heftigen Regenfälle und Stürme der letzten Tage haben nicht nur für von Weitem sichtbare Schäden gesorgt. Mancherorts ist auch die Trinkwasserversorgung betroffen, etwa in Hesperingen und Befort. Auch im Westen von Deutschland, wo weite Teile des Landes überflutet sind, wurden die Menschen aufgefordert, ihr Trinkwasser abzukochen.

Warum kann die Trinkwasserversorgung bei Hochwasser überhaupt problematisch werden?

Das kann zwei Ursachen haben, die gleichwohl einzeln oder zusammen auftreten können:

Für Trinkwasser gelten sehr hohe Sicherheitsanforderungen. Gibt es auch nur die geringsten Zweifel, ob diese eingehalten werden können, sprechen örtliche Behörden oder Gesundheitsämter entsprechende Abkoch-Empfehlungen aus.

Wie lange muss das Wasser kochen?

Es wird empfohlen, das Trinkwasser für mindestens drei Minuten sprudelnd aufzukochen. Dadurch werden Keime abgetötet und das Wasser ist nach anschließendem Abkühlen unbedenklich zu benutzen.

Für welche Zwecke muss das Wasser abgekocht werden?

Grundsätzlich für all jene Situationen, in denen Wasser geschluckt werden kann oder es über offene Wunden in den Körper gelangen kann. Das heißt: So lange die Abkoch-Empfehlung besteht, sollten für die Essenszubereitung nur abgekochtes oder abgepacktes Wasser verwendet werden. Dies vor allem dann, wenn die Zutaten vor dem Verzehr nicht erhitzt werden, etwa bei Salat, Gemüse oder Früchten. Auch Eiswürfel sollten während dieser Zeit nur aus abgekochtem oder abgepacktem Wasser hergestellt werden.

Zum Putzen sowie zur Körperpflege (Waschen, Duschen, Baden) kann das Leitungswasser ohne Bedenken weiter genutzt werden. Allerdings muss darauf geachtet, werden, dass man es nicht verschluckt und dass es keinen Kontakt zu offenen Wunden bekommt. Wunden sollten zur Sicherheit mit einem wasserundurchlässigen Pflaster abgedeckt sein. Während der Dauer des Abkochgebotes sollte zum Zähneputzen abgekochtes oder abgepacktes Wasser verwendet werden.

Wie sieht es mit Kaffeewasser aus?

Kaffeemaschinen, die das Wasser auf mindestens 82 Grad Celsius erhitzen, können problemlos genutzt werden, da von einer zuverlässigen Abtötung der Keime auszugehen ist. Wird diese Temperatur nicht erreicht oder ist nicht bekannt, welche Temperatur beim Aufbrühen erreicht wird, sollte abgekochtes oder verpacktes Wasser verwendet werden. Die Waschmaschine oder den Geschirrspüler benutzen, gilt dagegen als gänzlich unproblematisch.

Wie lange ist das abgekochte Wasser nutzbar?

Gut verschlossen – etwa in einer Thermoskanne – ist das Wasser bis zu 24 Stunden haltbar.

Muss das Wasser auch für die Haustiere abgekocht werden?

Nein, sie können problemlos nicht-abgekochtes Leitungswasser trinken. Sie verfügen in der Regel über ein robustes Immunsystem – auch in freier Natur trinken Tiere Wasser, das keine Trinkwasserqualität hat.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)