So bleiben Deine Haare auch im Sommer schön

Sommer, Sonne, trockene Haare – sobald die heiße Jahreszeit beginnt (dieses Jahr eben etwas später, aber sie kommt), fängt für unsere Haare der Leidensweg an. Denn während wir in Sachen Hautpflege so langsam begriffen haben, dass Sonnenschutz und Feuchtigkeit das A und O sind, geht die Mähne meist leer aus. Dabei gibt es für jedes Sommerproblem die richtige Lösung.

Problem Gereizte Kopfhaut

Ursache: Sonnenbrand, klarer Fall. Haare allein schützen die Kopfhaut nicht.

So passiert nichts: Eine Kopfbedeckung ist der beste Schutz. Wenn du Hüte und Caps nicht magst, dann sorge auch auf deinem Scheitel und auf anderen freien Stellen unbedingt mit Sonnenschutz für Sicherheit. Am besten ein Produkt mit nicht fettender Geltextur verwenden.

Problem Ausgebleichte Haare

Ursache: UV-Strahlen spalten Farbpartikel und zerstören sie. Haare verblassen, bei Blondinen kann es einen Gelbton geben.

So passiert nichts: Benutze Haarpflegeprodukte mit Farbschutz und Sonnenschutzsprays. Insbesondere Letzteres sollte alle zwei bis drei Stunden aufgesprüht werden – es hindert UV-Strahlen daran, in die Haarstruktur einzudringen.

Problem Die Sache mit dem Haargummi

Ursache: Der Dutt ist unsere Lieblings-Hitzefrisur. Dafür verwendete Haargummis mit Metallstücken oder Klebenähten können beim Lösen der Frisur zu Spliss oder Haarbruch führen.

So passiert nichts: Ein mit Haarnadeln hochgesteckter Dutt, ein locker geflochtener Zopf oder ein weiches Seidenscrunchie schonen gestresste Sommerhaare. Auch gut: Vor dem Frisieren etwas Haaröl in die Strähnen einarbeiten. Das glättet die Haarstruktur und die Wirkstoffe können durch die Wärme noch besser ins Haar eindringen.

Problem Verfilzte Haare

Ursache: Meersalz bleibt im Haar haften und raut es auf. Dadurch verkleben die Strähnen, sie fühlen sich strohig an.

So passiert nichts: Das Wichtigste ist, die Haare nach dem Schwimmen nicht zu bürsten, denn so reißt du die Haare bloß aus, anstatt sie zu entwirren. Besser: Sofort mit Süßwasser ausspülen und danach eine Leave-in-Pflege in den Haarlängen und Spitzen verteilen. Das wirkt wie eine Feuchtigkeits-Kur und macht die Haare wieder kämmbar.

Problem Grünstich bei blondiertem Haar

Ursache: Schuld sind oxidierte Metalle wie Kupfer im Chlorwasser. Hier gilt: Je heller und poröser das Haar, desto schneller wird es grün.

So passiert nichts: Auch wenn es vielleicht doof aussieht – mit einer Badekappe bleiben blondierte Haare schön. Die Alternative: Ihr hüpft vor dem Schwimmen kurz unter die Dusche, denn bereits nasse Haare können nicht mehr so viel Chlor aufnehmen. Falls das Malheur trotzdem passiert, können tiefenreinigende Shampoos helfen.

