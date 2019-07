Jackie Kennedys Ferienhaus zu verkaufen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Suchst du noch ein Anwesen auf der prestigeträchtigen Insel Martha's Vineyard und hast gerade 65 Millionen Dollar zur Verfügung? Dann ist heute dein Glückstag: Christies International Real Estate verkauft die Red Gate Farm, das ehemalige Ferienhaus von Jackie Kennedy.

1979 für eine Million gekauft

Die Red Gate Farm war einst eine Schaffarm, bevor Jacqueline Kennedy Onassis sie 1979 für 1 Million Dollar kaufte. «Meine Mutter hat sich vor 40 Jahren in die Insel Martha's Vineyard verliebt», sagt ihre Tochter, Caroline Kennedy, in einer Medienmitteilung: «Als Jackie damals die Red Gate Farm fand, war sie einfach perfekt, romantisch und abenteuerlich zugleich.»

«Hier konnte sie nahe an der Natur sein und die Zeit mit Freunden, Familie und natürlich ihren geliebten Büchern genießen», sagt Caroline Kennedy. Jackie ließ sogar ein Feen-Baumhaus für ihre Enkel auf dem Grundstück bauen. «Diese Enkel sind heute erwachsen und gehen eigene Wege. Ich hoffe, dass die neuen Besitzer diesen Ort so sehr schätzen wie wir in den vergangenen 40 Jahren.»

2000 renoviert und vergrößert

Jackie Kennedy engagierte 1980 den Architekten Hugh Newell Jacobsen, um das Haupt- und Gästehaus zu entwerfen. Für die Gärten war Rachel Bunny Mellon zuständig, die bereits den Rosengarten im Weißen Haus umgestaltet hat.

Caroline Kennedy, die das Anwesen betreut, ließ es 2000 von der Yale-Dekanin Deborah Berke renovieren und erweitern. Das 599 Quadratmeter große Wohnhaus befindet sich auf 137 Hektaren Land und hat rund anderthalb Kilometer Privatstrand.

Jedes Zimmer mit Meerblick

Das Anwesen befindet sich auf Martha's Vineyard, einer beliebten Insel vor der Küste von Massachussetts. Die Red Gate Farm liegt an einem besonders schönen Fleck: Jedes Zimmer, außer dem Esszimmer, hat Meerblick.

Auf dem Grundstück befinden sich außerdem ein Pool, zwei Naturteiche, ein Gemüsegarten, ein Tennisplatz, ein kleines Fitnesscenter, eine Jagdhütte, eine Scheune, ein Bootshaus, eine kleine Lagerhalle, zwei Garagen und natürlich das Feen-Baumhaus.

Das Haupthaus hat fünf Schlafzimmer, eine Bibliothek, Kamine, drei Wohn- und Esszimmer und eine Profiküche. Im zweistöckigen Gästehaus daneben gibt es vier weitere Schlafzimmer.

(L'essentiel/mst)