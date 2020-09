Ehemalige Mini-​​Kirche in Venedig zu verkaufen

An der Stelle, an der der Rio de San Vio auf den Canal Grande in Venedig trifft, befindet sich das Oratorio San Vio, eine ehemalige Kirche. Während das aktuelle Gebäude rund 200 Jahre alt ist, stammen Teile der Bausubstanz von der sehr viel älteren Kirche von San Vio, die früher an dieser Stelle stand.

Heute ist die Kirche ein umgebautes Wohnhaus mit zwei Schlafzimmern. Die Vergangenheit ist aber sehr präsent, angefangen bei rosé-goldenen Marmorsäulen über uralten Inschriften bis hin zu den verwitterten Backsteinen. In die Kirche kommt man über den eigenen Innenhof, der zum Wohnzimmer im Erdgeschoss führt. Dort gibt es auch ein separates Esszimmer und eine Küche.

Ein dekorativer Torbogen zu einer Tür, die nicht mehr benutzt wurde, wurde kurzerhand in ein Bücherregal mit Leseecke umgewandelt. Ebenfalls im Erdgeschoss befindet sich das erste der beiden Schlafzimmer. Im Obergeschoss gibt es ein weiteres Zimmer, ein Schlafzimmer und die nach unten offene Galerie.

«Preis auf Anfrage»

Das spezielle Haus, das die letzten 40 Jahre einer italienischen Familie gehörte, wird von Sotheby’s International Realty verkauft. Für wie viel, ist aber unklar: Bei einem so außergewöhnlichen Objekt ist der Preis laut Website «auf Anfrage».

Würdest du gerne in einem so speziellen Haus wohnen? Oder stehst du eher auf moderne Neubauten? Verrate es uns in den Kommentaren.

(L'essentiel/Meret Steiger)