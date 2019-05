H&M springt auf den «Stranger Things»-​​Zug auf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zwei Dinge rücken unaufhaltsam näher: der Sommer und der Start der dritten Staffel «Stranger Things». Ab dem 4. Juli können Fans wieder mit Eleven und Co. via Netflix mitfiebern.

Die Modekette H&M ist auf den Mystery-Zug aufgesprungen und hat eine Kollektion entworfen, die an die Serie angelehnt ist. Wer jetzt an mystische, leicht horrormäßige 80´s Mode denkt, wird wahrscheinlich überrascht (oder sogar enttäuscht) sein: Es handelt sich um eine Badekollektion – den 80´s-Vibe hat sie aber schon. Inspiriert ist die Mode wohl durch das Schwimmbad des Städtchens Hawkins, den Hawkins Community Pool, der als neuer Spielort in der Serie auftauchen wird.

Teil der Kollektion sind Badeanzüge, Badeschlappen, T-Shirts und andere Accessoires, die man am Pool gebrauchen kann. Als Modell steht Schauspieler Dacre Montgomery, der in der Serie den Fiesling Billy Hargrove spielt, zur Verfügung. Na dann kann die dritte Staffel – und der Sommer – ja kommen.

Hier der offizielle Trailer zur neuen Staffel:

(L'essentiel)