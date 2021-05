An welchen Sneakers du 2021 nicht vorbeikommst

Ob zum Sport oder ins Büro – Sportschuhe gehören zum modischen Straßenbild. Wenn du dir die kommenden Monate ein neues Paar Sneakers gönnen willst, versuch's mit einem dieser Modelle.

1. Der Retro-Sneaker

Diesen Sommer drehen wir die Zeit zurück. Jetzt sieht man vermehrt wieder die Sneaker-Silhouetten der 70er mit abgerundeter Spitze und einer flachen Sohle. Die Form ist im Alltag ein wahrer Alleskönner und funktioniert gut mit kurzen oder langen Hosen – aber auch Kleider passen zum Schuh. New Balance hat zum Beispiel mit dem 237-Modell gezeigt, wie ein moderner Twist einer Silhouette aus den 70ern aussehen kann.

Wer auf Designerbrands steht, könnte mit dem Loewe Flow Runner glücklich werden. Nylon und Wildleder schaffen einen spannenden Materialmix, die Seite des Schuhs ziert ein gesticktes «L». Mit einem Preis von 655 Euro sind sie aber eher ein Investment-Piece.

2. Der Hiking-Schuh

Der Teil-Lockdown hat viele nach draußen gezogen. Das zeigt auch der aktuelle Gorpcore-Trend. Im Zuge dessen drängen auch Marken in den Sneakermarkt, die sich eigentlich auf Wander- und Trekkingschuhe spezialisiert haben. Die neuen Modelle von Outdoor-Marken wie Salomon verschmelzen Funktionalität, Komfort und Style und haben das Gütesiegel von Stars wie Bella Hadid erhalten. In ihrem Schuhschrank steht der Salomon S/Lab XT-6s.

Auch die Schweizer Marke On hat sich je länger desto mehr ins Herz diverser Sneaker-Fans geschlichen. Spätestens seit dem Release von The Roger, der Kollaboration mit Roger Federer, ist die Marke weltbekannt. Nebst dem des Tennisgottes haben sie auch den Daumen hoch von Dwayne «The Rock» Johnson erhalten und sind näher ans Lifestyle-Segment gerückt. Dabei wird Funktionalität bei der Marke stets groß geschrieben. Der Cloudventure Waterproof funktioniert nicht nur als Sneaker in der Stadt, sondern verspricht auch Performance und ist dabei – wie der Name schon sagt – wasserdicht.

«Der Dad-Sneakers-Trend ist vorbei» Sergio Muster ist einer der Co-Gründer der Sneakerness, der Messe für Sneaker-Fans. Die Sneaker-Convention findet unter anderem auch in Amsterdam, London, Paris, Milano, Köln und Rotterdam statt. Dort präsentieren Händler und Händlerinnen, Privatpersonen und Sammler und Sammlerinnen eine riesige Auswahl an Marken-Turnschuhen, Sammlerstücken und alten Klassikern. Auch Sergio selbst sammelt Sneakers und hat zuhause mehr als 700 Paar. Sergio, was ist der Must-Have Sneaker für 2021? Sergio Muster: Der Nike Air Jordan 1 Retro High OG Hyper Royal. Dieser Schuh ist dem Nike Dunk sehr ähnlich und ist im Moment in, weil auch Dunks gerade angesagt sind. Er ist gut tragbar: Zu Shorts wie zu langen Hosen und hat doch auch etwas Klassisches. Welche Trends zeichnen sich für das Sneaker-Jahr 2021 ab? Im Moment ist es schwierig, einen Trend vorauszusagen, da fast wöchentlich wichtige Sneaker-Releases passieren. Viele Marken kommen in Puncto Nachhaltigkeit mehr in die Gänge – zum Beispiel Nike, die mit dem Space Hippie schon letztes Jahr einen Schuh aus recycelten Materialien herausgebracht haben. Das wird dieses Jahr auch noch auf andere Modelle ausgeweitet. Welche Modelle gehen in 2021 gar nicht mehr? Der Dad-Sneakers-Trend, von denen in den letzten Jahren fast jede Marke ihr eigenes Modell herausgebracht hat, ist vorbei. Die einzigen, die momentan noch gehen, sind New Balance. Aber New Balance gilt als der Vater aller Dad-Sneakers, diese Silhouette ist dann schon wieder ikonisch. Welches Paar Sneakers sollten alle bei sich im Schuhschrank haben? Mit einer klassischen Silhouette wie dem Air Force 1 low White/White kannst du fast nichts falsch machen. Mein persönlicher Liebling ist Air Max 90 "OG Infrared". Mit der ganzen Farbgebung, der Ausgewogenheit und den Materialien passt der Schuh zu fast allem. Wann hat ein Sneaker ausgedient?Es kommt darauf an, wie oft du ihn anziehst und putzt. Aber beim Normalverbraucher würd ich sagen, so nach zwei bis drei Jahren.

3. Dunkmania

Dunks gehören schon längst zu den klassischen Sneaker-Silhouetten. Um die Dunks von Nike schart sich eine treue Anhängerschaft, die auch bereit ist, für ihren Lieblingsschuh einen ziemlichen Batzen liegen zu lassen. So wechselte der Travis Scott SB Dunk, eine Kollaboration von Travis Scott und Nike, auf der Resale-Plattform Stock-X mit 1773 Dollar zu einem Vielfachen des Kaufpreises den Besitzer.

Aber Dunks sind nicht nur was für Sneakerheads, sie funktionieren zu vielen Outfits und passen gut zu langen Hosen wie zu Shorts. Das macht sie zu treuen Sommer-Begleitern.

4. Die Klassiker

Diese Turnschuhe sind weniger ein Hype als ein Klassiker, mit denen du nichts falsch machen kannst. Canvas Sneakers sind ein Schuhmodell, das schon seit dem frühen 20. Jahrhundert existiert. Sie bestehen oben aus Stoff und unten aus Gummi und werden von Tennisspielern wie Skatern geschätzt, dominieren aber auch – etwa mit den klassischen Converse – das Straßenbild. Auch in der Fashionbloggerszene sind die Canvas Schuhe beliebt.

Nebst Converse sind auch Vans einer der Hersteller, die sich diesen klassischen Modellen gewidmet haben und 2021 angesagt bleiben. Ursprünglich wurden die Schuhe für Skate-Fans und Surferinnen und Surfer entwickeln. Wir nehmen einen Teil dieser Lässigkeit in unseren Alltag und tragen wieder Modelle wie den Classic Slip On von Vans.

(L'essentiel/Johanna Senn)