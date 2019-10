Ihr geht als Joker oder Harley Quinn an Halloween

Die Welt ist gerade im Halloween-Fieber: Die ersten Grusel-Partys haben bereits am vergangenen Wochenende stattgefunden, weitere folgen in den nächsten Tagen. Auch die Schweiz macht bei dem Hype mit: Die Google-Anfragen rund ums Thema Halloween haben sich in den vergangenen zwei Wochen mehr als dreifacht, wie eine Auswertung der Suchanfragen via Google Trends zeigt.

Die Top 10 der meistgesuchten Kostüme

1. Joker

Foto: Warner Bros.

2. Harley Quinn

Foto: Warner Bros. Pictures

3. «Haus des Geldes»

Foto: Vancouver Media

4. Vampir

Foto: Outerbanks Entertainment

5. Pennywise

Foto: Lin Pictures

6. Maleficent

Foto: Walt Disney Pictures

7. Harry Potter

Foto: Warner Bros.

8. Catwoman

Foto: Warner Bros.

9. Zombie

Foto: AMC

10. Skelett

Foto: Walt Disney Pictures

Die Top 10 der meistgesuchten Schminkmotive

1. Zombie

2. Hexe

3. Vampir

4. Joker

5. Clown

6. Teufel

7. Fledermaus

8. Werwolf

9. Skelett

10. Wunden

Die Top 8 der meistgesuchten Halloween-Gerichte

1. Muffins

2. Cupcakes

3. Cookies

4. Augen zum Essen

5. Kuchen

6. Finger-Kekse

7. Spinnen zum Essen

8. Bloody-Mary-Rezept

Die Top 5 der meistgegoogelten Fragen rund um Halloween

1. Wann ist Halloween?

2. Was ist Halloween?

3. Warum feiert man Halloween?

4. Von wo kommt Halloween?

5. Wie schreibt man Halloween?

(L'essentiel/mim)