Die spektakulärsten Pools, die du je gesehen hast

Ein Boutique-Hotel in Norwegen soll mit einem extremen Pool ausgestattet werden: Designt vom türkischen Architekturbüro Hayri Atak Architectural Design Studio. Das Hotel selbst ist ebenfalls spektakulär: Es wird in eine Klippe gebaut, in rund 600 Metern Höhe.

Neben den nur gerade neun Zimmern soll es einen Pool geben, der nur etwas für mutige Schwimmer ist: Der Glaspool «schwebt» ebenfalls 600 Meter über dem Boden. In einem Interview mit dem Magazin «Architectural Digest» sagt Hayri Atak: «Ich habe ein Foto eines Freundes von dieser Klippe gesehen. Allein die Aussicht hat für einen Adrenalinschub gesorgt, und ich wusste, dort will ich bauen.»

(L'essentiel/mst)