Mit diesem Trick hängst Du weniger lang am Handy rum

Eigentlich hatte man ja nur kurz die Uhrzeit auf dem Smartphone ansehen wollen. Doch dann war da diese Notification von Instagram und eine Nachricht auf Whatsapp, und sowieso hat man schon länger Tiktok nicht mehr geöffnet. Ehe man es sich versieht, hat man unbeabsichtigt eine oder sogar mehrere Stunden mit dem Smartphone verbracht. Anschließend fühlen sich viele schuldig oder glauben, die Kontrolle über ihre Smartphone-Nutzung verloren zu haben.

Bunte Farben ziehen an

Wer die Zeit, die man mit dem Smartphone verbringt, besser kontrollieren möchte, dem könnte laut Stern.de ein einfacher Trick, der sich im Internet wie ein Trend ausgebreitet hat, helfen. Der Kniff nennt sich «Greyscaling». Dahinter steckt eine Funktion, die in Smartphones bereits eingebaut ist. Diese entzieht dem Bildschirm jegliche Farben und lässt alle Bilder, Apps und Websites in Grautönen erscheinen.

Dahinter steckt die Tatsache, dass die Grautöne das Handy-Display für das menschliche Gehirn weniger interessant machen. Denn große Techunternehmen machen sich den Einfluss, den Farben auf das Gehirn haben, zunutze. Facebook zieht beispielsweise die in Kopenhagen sitzende Firma Neurons zu Rate, was die richtige Wahl der Farbtöne ihrer Website und App angeht, damit diese für Nutzer so angenehm und fesselnd wie möglich sind.

Suche nach neuen Reizen

So erklärt der CEO von Neurons, Thomas Z. Ramsoy, dass man die Reaktionen im Gehirn eines Nutzers messe und versuche, die Farbkonstellation möglichst so einzustellen, dass sie die meisten glücklichen Gefühle im User hervorruft. Dies solle dazu führen, dass sich die Nutzungszeiten einer App verlängern.

Das funktioniere, weil unser Gehirn darauf angelegt sei, bestimmten Farben mehr Aufmerksamkeit zu schenken als anderen, so Ramsoy. «Wenn man viele Farben und Kontraste sieht, suchen wir die ganze Zeit nach neuen Reizen.» Wer dem entgehen möchte, kann also von der Graustufeneinstellung in seinem Smartphone Gebrauch machen.

Einfache Einstellung beim Handy

Um diese Einstellung zu finden, sucht man bei iPhones in den Einstellungen unter dem Menüpunkt «Bedienungshilfen» das Kapitel «Anzeige & Textgröße». Dort findet sich die Einstellung «Farbfilter», bei welcher die Graustufen eingestellt werden können. Wer diesen Filter häufig nutzen und immer wieder ein- und ausschalten möchte, kann ihn auch an sein Kontrollzentrum anhaften.

Bei Android-Telefonen ist die Einstellung ebenfalls unter den «Bedienungshilfen» zu finden. Dort kann das Farbspektrum manuell eingestellt werden. Auf einigen Android-Phones wie beispielsweise Samsung-Handys kann unter dem Menüpunkt «Digital-Wellbeing» außerdem ein Timer für die Graustufenanzeige eingerichtet werden, sodass diese jeweils zu einer gewissen Tageszeit automatisch eingeschaltet wird.

(L'essentiel/dob)