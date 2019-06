Mexiko wirft Designerin kulturelle Aneignung vor

Das Modehaus Carolina Herrera spricht von einer Hommage an die mexikamische Kultur. Das Kulturministerium des lateinamerikanischen Staates sieht es jedoch anders und unterzieht die Designerin dem Vorwurf kultureller Aneignung indogener Muster und Textilien. Und das, obwohl die Designerin selbst venezuelanische Wurzeln hat.

In einem Beschwerdebrief wendet sich die mexikanische Kultursekretärin Alejandra Fraustro an Herrera und ihren neuen Kreativdirektor Wes Gordon. Sie hätten Muster verwendet, die typisch für mexikanische Regionen und deren Völker seien.

Laut Bericht der spanischen Zeitung El Pais wünsche sie sich nun eine Aufklärung darüber, auf welcher Basis die kulturellen Elemente gewählt wurden und ob die betroffenen Gemeinschaften vom Verkauf irgendwie profitieren würden.

Sie interpretierte die Wahl als einen Mangel an Respekt. «In jeder dieser Stickereien steckt die Geschichte einer Gemeinschaft, jedes einzelne Element hat eine persönliche, familiäre und gemeinschaftliche Bedeutung inne», sagte Frausto gegenüber der BBC. Die mexikanische Senatorin Susana Harp verurteilte die Aktion ebenfalls in einem Video auf Twitter:

Das Modehaus selbst beschrieb die Kollektion als «verspielt und farbenfroh wie in einem lateinamerikanischen Urlaub». Gorden meinte geegnüber El Pais weiter, sie sei ein «Tribut an den Reichtum der mexikanischen Kultur».

Dass die Kollektion ausschließlich von weißen Models präsentiert wurde, vertiefte die Vorwürfe noch. Auch Twitter-User zeigten sich bei der Ankündigung der Kollektion erbost und riefen mit dem Hashtag "MexicoSinPlagios" zu einem Mexiko ohn Plagiate auf.

These are all really beautiful, sadly this falls under the cultural appropriation category. Mexican culture, my culture is NOT for your profiting. A lot of the designs and embroidery are taken directly from hard working artisans in Mexico. How are they benefiting from this?? https://t.co/zd4U8F6k2s