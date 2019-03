Karl Lagerfelds Katze entwirft eine Kollektion

Sie waren unzertrennlich, der kürzlich verstorbene Karl Lagerfeld und die weiße Birma-Katze Choupette. Nun meldet sich sein geliebtes Haustier zurück: «Eure Unterstützung hat mir nach der Trauerphase geholfen, meine Stimme wiederzufinden und mich dazu inspiriert, eine Erinnerungskollektion zu kreieren», lässt sie auf ihrem Instagram- und Twitter-Account @choupettesdiary verkünden. Der Name dieser Erinnerungskollektion: #RIPDaddy.

Klar ist: Hinter dem Account @choupettesdiary steckt Ashley Tschudin, die seit 2012 einen Blog, einen Instagram- und Twitter-Account rund um die Birma-Katze führt. Und das ziemlich erfolgreich: Der Insta-Account zählt über 300.000 Follower, zu ihren Fans gehören Stars wie Katy Perry.

Persönlich getroffen habe Tschudin aber weder Choupette noch Karl. «Als ich 2012 den Account gelauncht habe, hat mich sein Team per E-Mail kontaktiert, um sicherzugehen, dass ich die Katze in einem positiven Licht darstellen würde», so Tschudin in einem kürzlich erschienenen Interview. Seither habe sie die alleinige kreative Freiheit über die Accounts.

Diese nutzte sie nun, um im Namen von Choupette eine Lagerfeld-Erinnerungskollektion zu kreieren – bestehend aus T-Shirts, Hoodies, Notizbüchern, Handyhüllen und Tassen. Darauf zu sehen ist eine weiße Katze, gehüllt in einen Trauerschleier und mit Karls ikonischer Brille, zugeknöpftem Hemd und schwarzer Krawatte.

(L'essentiel)