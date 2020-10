Wer regelmäßig sein Bett macht, hat mehr Sex

Gut durchgewühlte Bettlaken sind häufig ein Zeichen einer heißen Nacht. Wer öfter in Gesellschaft schläft, müsste demnach das Bett nicht regelmäßig machen, oder?

Wie eine Studie aus den USA nun allerdings herausfand, haben Menschen eher Sex, wenn vorher das Bett ordentlich gefaltet wird.

Dazu wurden 2000 Männer und Frauen während der Quarantäne-Zeit über ihr Sexleben befragt. Die Teilnehmer bestanden aus zwei Gruppen: Die einen machten täglich ihr Bett, die anderen legten keinen Wert darauf.

Wie die Ergebnisse zeigen, beeinflusst unser Faltverhalten unsere sportlichen Matratzenaktivitäten deutlich mehr, als man annehmen würde:

25 Prozent der Befragten, die regelmäßig ihr Bett machen, hatten in der Quarantäne mehr Sex. 48 Prozent gaben an, dass sich ihre Schlafqualität verbessert hat. 55 Prozent dieser Gruppe waren der Meinung, dass ein nicht gemachtes Bett absolut unattraktiv ist. 61 Prozent der Teilnehmer, die nicht regelmäßig ihr Bett machen, waren der Meinung, dass zerknautschte Decken und Polster kein Sex-Blocker für sie sind. Dennoch hatten sie weniger Sex als die ordentlichen Teilnehmer. 30 Prozent gaben außerdem an, dass sich ihre Schlafqualität verschlechtert hat.

(L'essentiel/ga)