Probleme, auf die uns niemand vorbereitet hat

Ein Reddit-User stellte diese Woche die Frage: «Auf welches Erwachsenenproblem hat dich niemand vorbereitet?» Es kamen viele, sehr viele, Antworten zurück. Wir haben die besten gesammelt – von lustig bis traurig ist alles dabei.

1. «Alles ist so teuer.»

«Ich dachte immer, wenn ich mal erwachsen bin, werde ich mir alles leisten können, aber das ist leider gar nicht der Fall. Ich bin immer noch daran, sparen und budgetieren zu lernen – es ist ein schwieriger Prozess und macht null Spaß.» – u/Dull_Dog_8126

2. «Ich habe kaum Freizeit»

«Alles dreht sich um die Arbeit und die Kinder. Ich glaube, ich habe täglich etwa 30 Minuten für mich selber. Danach muss ich schlafen, um den nächsten Tag zu überstehen.» – u/ChalkDstTorture

3. «Ich. Muss. Jeden. Tag. Kochen.»

«Als ich klein war, habe ich es geliebt, für die ganze Familie zu kochen. Heute mag ich es immer noch, aber es ist schon was anderes, nach einem 12-Stunden-Tag im Büro irgendwie noch ein Menü aus dem Kühlschrank zu kreieren als wenn man gemütlich Zeit hat.» – u/Chemical-Classic-614

4. «Die eigenen Eltern sterben.»

«Sich um ein krankes Elternteil zu kümmern ist eine extrem schmerzhafte Erfahrung. Ich war nicht darauf vorbereitet, meinen Vater beim Sterben zu begleiten.» – u/maruffin

5. «Jemandem 5000 Dollar zu schulden, ist sehr viel, aber 5000 Dollar zu besitzen leider nicht.»

6. «Alle wollen, dass du Geld verdienst.»

«Alle motivieren einen, sich auf etwas zu spezialisieren, dass Geld einbringt. Niemand ermuntert dich, das zu tun, worauf du wirklich Lust hast. Ich kann das Wort Produktivität einfach nicht mehr hören.» – u/BehindThyCamel

7. «Die ständige Frage, wieso ich noch Single bin…»

«Ich bin eine 43-jährige, unverheiratete Frau ohne Kinder. Viele wissen nicht, worüber sie mit mir sprechen sollen und sind peinlich berührt, wenn sie erfahren, dass ich alleine bin.» – u/Myfourcats1

8. «Je länger du auf der Welt bist, desto schneller geht die Zeit um.»

9. «Networken ist verdammt anstrengend.»

«Meine Eltern hatten beide ihr Leben lang den gleichen Job. Sie sind in einer Generation aufgewachsen, in der harte Arbeit und Loyalität ausgezeichnet wurde. Heute dreht sich alles darum, wie gut du dich verkaufen kannst. Ich bin scheu und zurückhaltend und finde Networking so anstrengend.» – u/TPrice1616

10. «Auch am Arbeitsplatz gibt es Intrigen.»

«Ich dachte, nach der Schule sei die Zeit des Mobbings vorbei. ich habe mich leider komplett getäuscht.» – u/Steve_Lobsen

11. «Du kannst endlich so lange aufbleiben wie du willst. Aber das solltest du wirklich nicht tun.»

12. «Mein Rücken schmerzt die ganze Zeit.»

«Ich hab Rückenweh und Haare in meinen Ohren und der Nase. Was soll das alles?» – u/howwouldiknow--

13. «Ich bin meine eigene Haushaltsangestellte»

«Ich habe mein Haus heute Morgen geputzt und bis Mitte der Woche wird es eine Abfallhalde aus Tierhaaren, Brösmeli und Staub sein. Ich habe nicht einmal Kinder. WTF?! Es ist, als würden jedes Mal, wenn ich schlafe, Wichtel auftauchen und mein Haus aufmischen.» – u/OddRumskie

14. «Du fühlst dich gefangen, kannst es aber nicht ändern.»

«Ich fühle mich gefangen in meiner Ehe, meinem Job und meinem Leben allgemein. Aber alles zu ändern und neu zu starten, würde mich zu viel Kraft kosten. Also lasse ich alles so, wie es ist.» – u/movieguy95453

