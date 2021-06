Lady Dianas Ford Escort für 67.000 Euro verkauft

Das frühere Privatauto der britischen Prinzessin Diana ist bei einer Auktion für über 60.000 Euro an ein südamerikanisches Museum verkauft worden. «Das Interesse vor der Auktion war beachtlich,» erklärte Lewis Rabett vom Auktionshaus Reeman Dansie in Colchester. Das Museum, das den Wagen nun in seine Sammlung aufnimmt, zahlte inklusive Steuern und Gebühren gut 67.000 Euro für den silbernen Ford Escort 1,6L Ghia Saloon.

Das Auto war ein Verlobungsgeschenk von Prinz Charles an Diana im Jahr 1981. Diana hatte den Pkw bis im August 1982 gefahren und danach an einen Antiquitätenhändler verkauft. Zuletzt befand er sich im Besitz eines Fans der Royals.

Froschkönig auf der Kühlerhaube

Der Wagen hat nach wie vor sein originales britisches Nummernschild WEV 297W sowie Original-Lack und -Polsterung. Auf der Motorhaube prangt die silberne Statuette eines Frosches: Bei dem Maskottchen handelt es sich um die Kopie eines Geschenks von Dianas Schwester Lady Sarah Spencer, das Diana an das Märchen vom Froschkönig erinnern sollte.

Trotz der mehr als 83.000 Meilen (133.000 Kilometer) auf dem Tacho wurde ein Preis zwischen 37.000 und 50.000 Euro für das Auto erwartet. Dass der Käufer aus Südamerika stammt, zeugt laut Rabett vom weltweiten Interesse an dem Fahrzeug.

Diana starb 1997 bei einem Autounfall in Paris, als sie versuchte, vor Paparazzi auf Motorrädern zu fliehen. Am Donnerstag wäre sie 60 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass werden ihre Söhne William und Harry eine neue Statue vor dem Kensington-Palast enthüllen, wo die Prinzessin bis zu ihrem Tod lebte.

(L'essentiel/AFP/trx)