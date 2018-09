Träger des Exosuits sparen beim Gehen 15 % Energie

Artikel per Mail weiterempfehlen

Exoskelette, die ihre Träger bei der Fortbewegung unterstützen, werden seit längerer Zeit entwickelt. Doch nun hat ein Team der Uni Harvard eine leichtere und flexiblere Variante geschaffen. Die Apparatur – Exosuit genannt – kann problemlos am Körper getragen werden und könnte in einer späteren Phase in die Uniformen von Soldaten, Feuerwehrleuten oder Rettungskräften integriert werden.

Tests haben ergeben, dass der Träger eines solchen Exosuits beim gehen bis zu 15 Prozent Energie sparen kann, wie das Wyss Institute der Uni Harvard schreibt. Es ist dem Träger damit möglich, in schwierigem Gelände deutlich frischer am Einsatzort anzukommen und seine Aufgaben zu erledigen.

(L'essentiel/jcg)