Jetzt gibt es künstliche Pickel zum Ausdrücken

Also gut, reden wir mal Klartext. Pickel auszudrücken – oder auch nur dabei zuzusehen – gehört mitunter zum Befriedigendsten, was das Leben so zu bieten hat. Ganz weit oben auf unserer Seelenfrieden-Skala sind Nervenkitzel und Anspannung, die sich in dieses unbeschreibliche Gefühl von totaler Entspannung und Zufriedenheit verwandeln, wenn der Eiter endlich die Haut durchstößt und elegant und ekelhaft zugleich in die Freiheit schießt.

Viele mögen jetzt entrüstet «Bäh!» schreien und vorgeben, diese Faszination nicht nur nicht zu teilen, sondern sogar grundlegend zu verurteilen. Für derlei Personen haben wir allerdings nur ein verächtliches Schnauben übrig. Denn wir wissen: Bei denen läuft entweder nicht alles ganz richtig (erst recht nicht der Eiter) oder sie sind einfach dreiste, unverfrorene Lügner.

Nicht umsonst haben Videos, die das Extrahieren von Mitessern, Zysten oder auch nur gemeinen Pickeln zelebrieren, abnormal hohe Klickraten. Die Königin der Pickelausdrück-Clips, Dr. Sandra Lee aka Dr. Pimple Popper, erreicht mit ihren Uploads von professionellen Haut- und Porenreinigungs-Sessions regelmäßig bis zu 37 Millionen Fans.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht weiter verwunderlich, dass einer der ältesten und langanhaltendsten Hypes des Internets (ach was – der Menschheit gar!) nun auch in synthetischer Form im Hosentaschenformat vermarktet wird. Das amerikanische Pärchen Billy und Summer Pierce feiert mit seinem «Pop it Pal», dem ersten künstlichen Pickel-Ausdrück-Kit, virale und kommerzielle Erfolge.

Die Idee ist so simpel wie genial: Ein Silikonkissen im Kreditkartenformat bietet Eitersüchtigen die Möglichkeit, so richtig schön und gepflegt ihrem größten Hobby nachzugehen und dabei Stress abzubauen – und das ganz ohne die eigene Haut zu schädigen. Die gelblich-flüssige Pampe kommt übrigens zusätzlich in einem Nachfüllbehälter für beinahe grenzenlosen Pimple-Popping-Fun.

Und es kommt noch besser: Mit jeder Bestellung, die bei «Pop it Pal» eingeht, spenden die Macher einen guten Anteil an verschiedene Anti-Mobbing-Organisationen und Vereine im Kampf gegen Cyber-Bullying. «Inspiriert von unserer Tochter, die sich seit sie zehn Jahre alt war gegen Mobbing einsetzt, wollen wir Nächstenliebe unterstützen und die Welt zu einem besseren Ort machen», sagen Billy und Summer.

