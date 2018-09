Wie gut schläft man in der Kapsel?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sakatas reisen gern spontan. Wir bevorzugen es, von Stunde zu Stunde zu entscheiden, wo wir wie viel Zeit verbringen und wo wir am Schluss übernachten. Das ist gar nicht japanisch und mein Schwiegervater verzweifelt fast, dass er zu Hause in Osaka nicht weiß, wo wir als Nächstes unterkommen werden. Er verlangt, dass wir am Abend jeweils berichten, wo wir gelandet sind!

Tottori steht als Reiseziel schon lange fest, da wir uns die berühmten Riesendünen ansehen wollen. Trotzdem haben wir erst im Auto, als es dunkel wurde, angefangen, Unterkünfte zu suchen. (Buch dir ein Pocket-Wi-Fi für deine Japan-Reise und du bist (fast) überall mit Wi-Fi abgedeckt.

Wir mussten feststellen: Tottori ist beliebt im Oktober. Die einzigen Betten, die wir uns zu dritt schnappen konnten, waren in einem Hostel. Wie uns der Aufenthalt gefallen hat, siehst du im Video!

