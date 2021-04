Darum bringt ein Hase die Ostereier vorbei

Beginnen wir ganz wissenschaftlich. Etymologisch leitet sich das Wort Ostern aus dem altgermanischen Begriff Austro oder dem althochdeutschen Ostra ab und bedeutet Morgenröte. Dieses Wort wurde damals auch für das Frühlingsfest verwendet, womit wir schon beim Party-Charakter von Ostern wären.

Denn an Ostern feiern Christen nicht nur die Auferstehung Jesu, sondern auch das Ende der 40-tägigen Fastenzeit – genau darum schlagen wir uns auch heute noch bei einem üppigen Oster-Brunch die Bäuche voll.

Alles erwacht – irgendwie auch sexuell

Dass wir beim Brunchen gerne Eierspeisen mampfen, ist eine zu simple Erklärung für den Fakt, dass Hasen Eier in unsere Gärten tragen und dort verstecken. Der eigentlich Grund liegt eher in der Symbolik der Fruchtbarkeit. Hasen gelten als sexuell äußerst aktiv, zeugen viele Nachkommen und die kommen meist genau um die Osterzeit zur Welt. Gleichzeit sprießen zur Osterzeit die ersten Blätter und Blumen – die Natur erwacht aus dem Winterschlaf.

Ähnliches gilt für Eier als Zeichen von Leben und Lebensfreude. Im Mittelalter sei es außerdem üblich gewesen, den Pachtzins für Felder und Weiden in Eiern zu bezahlen, die der Landvogt jeweils um Ostern herum abholte. Diese historische Erklärung ist aber so unfestlich, dass wir sie nicht glauben möchten. Aber die Theorien zeigen: Hase und Eier in Kombination sind die ultimative Fruchtbarkeits-Kombo.

Führte ein missratenes Brot zum Osterhasen?

Hasen waren aber längst nicht immer die Aushängeschilder vom Osterfest. Im alten Testament war nämlich das Lamm Gottes (lateinisch: Agnus Dei) der Star an Ostern und stand für die Auferstehung von Jesus Christus.

Aus diesem Grund wurden lange Zeit Brote in Form von Lämmern gebacken und ein Mythos besagt, dass einer Bäckerin das Lammbrot dermaßen missraten ist, dass es in Form eines Hasens aus dem Ofen kam – der Grundstein der Osterhasen-Story könnte also auch bei einem Backunfall gelegt worden sein.

Warum müssen wir Eier suchen?

Spirituell lässt sich das Eiersuchen erklären. «Man sucht etwas an Ostern, vielleicht auch einen anderen Zustand der Auferstehung», vermutet Anthropologe Christoph Wulff in einem Interview mit dem TV-Sender DW.

(L'essentiel/Lucien Esseiva)