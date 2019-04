15 Tipps für ein organisierteres Leben

Artikel per Mail weiterempfehlen

1. Agenda

Schaff dir eine echtean. So hast du auf einen Blick den Überblick – und dein Hirn muss sich nicht zeitgleich mit aufploppenden Whatsapp-Nachrichten oder Insta-Notifications herumschlagen.

2. Essensplan

Eine stressige Woche steht bevor? Dann überlege dir einenfür die kommenden Tage und geh alle Zutaten direkt einkaufen.

3. Resteverwertung

A propos Kochen: Wenn man sich eh an den Herd schmeißt, lohnt es sich meistens, mehr zu kochen. Den Rest nimmt man, wärmt ihn am Abend wieder auf – oder man friert ihn ein. Die Superorganisierten kochen sogar am Wochenende vor – vor allem für Eltern sehr empfehlenswert.

4. Handtasche

Verzichte auf riesige Handtaschen. Je mehr Platz du hast, destowirst du tagtäglich mit dir rumschleppen.

5. Schnellhefter

Schaffe diran. Die eine beschriftest du mit «Rechnungen», die andere mit «To Do», die dritte mit «Abheften». Alles, was neu ins Haus flattert, kommt in eine der drei Hüllen – und die arbeitest du regelmäßig ab.

6. Banking

Mit den neustenkann man Einzahlungsscheine innerhalb von fünf Sekunden scannen. Ist man knapp bei Kasse, kann man die Einzahlung auch auf den Tag nach dem Lohneingang timen. Auch einige Krankenkassen bieten mittlerweile Scan-Apps für Rückforderungsbelege an.

7. Aufstehen

Steh einauf. Damit nicht schon morgens die Hektik regiert.

8. Gewohnheiten

Etabliere kleine Gewohnheiten, die dumachst. Zum Beispiel: Nach dem Aufstehen direkt das Bett machen oder nach dem Heimkommen direkt die Jacke in den Schrank hängen. Je nachdem, was dir wichtig ist.

9. Outfit

Modeliebhaberinnen, Morgenmuffel, aber auch Eltern tun sich einen Gefallen, indem sie ihr Outfit (und das der Kids)vorher parat machen. Davor: Wetterprognose checken.

10. All-Time-Packliste

Erstelle eine All-Time-Packliste mit den Sachen, die dudabei haben musst.

11. Pausen

Erlebte verarbeiten

Dein Kopf braucht Pausen, um alleszu können. Heißt: Wenn ein komplett verplantes Wochenende ansteht, im Voraus überlegen, ob man sich den Montag vielleicht freischaufeln könnte, um einmal Luft zu holen, bevor die Woche wieder losgeht. Auch gut: Immer wieder das Handy ausschalten, immer wieder Zeit allein verbringen. Top: regelmäßig meditieren.

12. Absagen

Wenn dir alles zu viel wird:. Die Erde wird sich weiterdrehen.

13. Ausmisten

Die Ratschläge von Marie Kondo sind wirklich ziemlich gut. Ihre Basics:. Und danach bekommt alles, schön sortiert, seinen eigenen Platz. Und ja, Boxen helfen wirklich.

14. Ordnung

Ordne auch deine Apps. Sind alle in Ordnern versorgt, sieht das. Ob Ferien, Finanzen oder News – alles lässt sich sinnvoll bündeln. Sind Zeitfresser wie Games und Social Media in einem Ordner verpackt, greift man außerdem seltener darauf zu.

15. Sofort

Erledige alles, was nicht länger alsdauert, sofort.

(L'essentiel/friday/Marie Hettich)