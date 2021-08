Der Bobcat ist der Haarschnitt des Sommers

Bobcat. Für die einen von uns ist das ein Rotluchs. Für die anderen ein bekannter Hersteller für Baumaschinen (mit einem Rotluchs-Logo). Ab sofort verstehen wir darunter aber auch noch etwas Anderes: den neusten Trend-Haarschnitt des Sommers.

Er ist eine Mischung aus der Länge des typischen Bobs – macht noch Sinn – den Stufen von einem Shag und stumpfen Enden. Wie sich daraus «Cat» zusammengesetzt hat? Die Mode macht manchmal seltsame Dinge.

Was steckt hinter dem Schnitt?

Was dafür glasklar ist: der super stufige, wilde Bob ist wie gemacht für Sommertage mit Salz in Margaritas und im Haar. Genau wie der Wolfcut erinnert er auf abgemilderte Art und Weise an einen Vokuhila, braucht dafür aber nur halb so viel Mut.

Weiteres Plus: Selbst wenn er rauswächst, bleibt der Schnitt cool. Er verwandelt sich lediglich zum oben erwähnten Wolf. Den einen oder anderen Friseurtermin kann man also ruhig mal sausen lassen. Kourtney Kardashian ist schon Fan.

Wie stylen wir ihn?

Wer mit sanften Wellen gesegnet ist, kann prinzipiell aufstehen und loslaufen, kein Styling notwendig. Gerade Haare brauchen etwas Extra-Aufwand: Mit Sea Salt Spray und einem Diffusor-Aufsatz beim Trocknen kommt etwas mehr Bewegung ins Spiel, andernfalls hilft ein Lockenstab.

Lockiges Haar funktioniert luftgetrocknet bestens. Wer Lust hat, zieht zusätzlich einige Locken mit einem Glätteisen in die Länge, um den «Out of Bed»-Look zu intensivieren. Alles in allem: Je unordentlicher die Haare am Ende aussehen, desto besser.

(L'essentiel/Malin Mueller)