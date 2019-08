Wo Meghan lebte, bevor sie Herzogin wurde

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Los Angeles wimmelt es nur so von Prominenten, die ihre Häuser loswerden möchten: Emma Stone («La La Land») hatte ein Anwesen in Beverly Hills, Joseph Gordon Levitt («Snowden») besaß eine Vintage-Villa und Matthew Perry («Friends») ein Penthouse – um nur eine kleine Auswahl zu nennen.

Das neuste Promihaus auf dem Markt gehörte einst jemandem, der heute in royalen Kreisen verkehrt: Meghan Markle, die Herzogin von Sussex, Ehefrau von Prinz Harry und zuvor Schauspielerin in der Anwalts-Serie «Suits».

Für 1,799 Millionen zu haben

Markle wohnte einst in dem 210-Quadratmeter-Haus in Hancock Park, einem noblen Quartier von Los Angeles. Das Haus ist zwar fast hundert Jahre alt, wurde aber mehrfach renoviert. Und so trifft die traditionelle Fassade auf ein modernes Interieur.

Es gibt vier Schlafzimmer, einige davon mit begehbaren Kleiderschränken und eigenen Badezimmern. Dazu kommt ein großes Wohnzimmer im Erdgeschoss (mit Kamin), das zur Küche und dem Esszimmer geöffnet ist. Hinter dem Haus befinden sich ein großzügiger Garten und eine Garage. Meghan lebte übrigens teilweise hier und teilweise in Toronto, wo «Suits» gedreht wurde.

(L'essentiel/mst)