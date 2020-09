Lokal will 25 Euro für Mini-​​Steak – Kunde tobt

«Das Steak war klitzeklein und die Pommes übersalzen», schreibt Gilleaume R. auf dem Portal TripAdvisor. Dort hat der Brite das Lokal mit nur einem Stern bewertet.

«Gordon, du hast dir mit dem Bewerten von Restaurants einen Namen gemacht», schreibt er weiter, «jetzt habe ich einen Rat für dich: deine Kunden zu verarschen, wird deinem Geschäft nicht helfen». Und er schließt mit einem Witz: «Gordon Ramsay ist Jesus! Er vermehrt das Fleisch! Eine normale Portion reicht hier für fünf Teller».



Kürzlich sorgte Gordon Ramsay auf Twitter mit dem Video eines anderen Gerichts für Spott. Sein «Full English Breakfast» kommentierten die User mit: «Wo ist der Rest?»



The most amazing Full English.... can’t wait for you to try it from 21st September at Savoy Grill ! @GordonRamsayGRR pic.twitter.com/zmJ4OFwa64