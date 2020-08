Sportler für Spione

Wenn James Bond ab November im neuen Kino-Abenteuer «Keine Zeit zu sterben» einmal mehr die Welt rettet, macht er das wieder einmal in einem Aston Martin. Grund genug für den britischen Hersteller, von den Baureihen Vantage und DBS Superleggera ein Sondermodell «007 Edition» auf den Markt zu bringen. Schließlich kommen im 25. Bond-Film gleich vier Aston Martin zum Einsatz.

Verantwortlich für die Sonderausstattungen der Fahrzeuge ist die Abteilung «Q by Aston Martin». Dem in Cumberland-Grau lackierten Vantage montieren die Individualisierungsspezialisten einen speziellen Gitter-Kühlergrill mit Chromeinfassung sowie einen Diffusor mit gelbem Streifen – dieser Farbakzent soll an den Raketen-Warnstreifen des Filmautos erinnern. Innen gibt es schwarzes Leder, Schalensitze aus Carbon, dunklen Chrom sowie einige Anspielungen an Filmautos der James-Bond-Serie wie etwa ein in die Lenkradschaltwippen eingraviertes Fadenkreuz.

Der DBS Superleggera zeichnet sich in der «007 Edition» durch eine Lackierung in Ceramic-Grau, Carbon-Anbauteile und exklusive 21-Zoll-Räder aus. Auch hier finden sich mehrere James-Bond-Referenzen wie etwa 007-Schriftzüge innen und außen.

Während vom 007-Vantage 100 Exemplare zu Preisen ab 161.000 Pfund angeboten werden, wird der britische Sportwagenhersteller den mindestens 279.025 Pfund teuren DBS Superleggera nur 25-mal bauen. Bestellbar sind beide Sondermodelle ab sofort, ausgeliefert werden sie Anfang 2021.

