Dafür steht die «3» auf der Heizung

Erst ist es in der Wohnung zu kalt, dann wieder zu warm. Die optimale Temperatur in seiner Wohnung zu erreichen, ist gar nicht mal so einfach. Denn der Temperaturregler unserer Heizkörper ist mit einer Nummerierung von eins bis fünf und diversen Strichen ziemlich kryptisch beschriftet. Doch wofür stehen die Zahlen eigentlich? Näheres Hingucken kann sich ordentlich lohnen, vor allem was die Heizkosten betrifft.

Und so schwer ist die Lösung eigentlich gar nicht. Die Zahlen auf den Temperaturreglern stehen für die angestrebte Raumtemperatur. Stellt man die Heizung auf «3» kommt man auf etwa 20 Grad. Stellt man den Heizkörper auf «4», steigt die Raumtemperatur auf etwa 24 Grad. Die Teilstriche zwischen den Zahlen symbolisieren also einen Temperaturunterschied von einem Grad.

Die Heizung genau einzustellen ist für den Geldbeutel sehr rentabel. Denn mit jedem Grad weniger als 20 Grad spart man sechs Prozent Energie für den jeweiligen Raum. Ein Raum wird übrigens nicht schneller warm, wenn die Heizung auf «5» gestellt wird. Der Heizkörper kennt nur «an» oder «aus». Es strömt genau solange heißes Wasser ein, bis der Thermostat das Signal gibt, dass die angestrebte Raumtemperatur erreicht ist.

(chb/L'essentiel)