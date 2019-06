Rasierer-​​Brand wirbt mit Schamhaaren

Bereits letztes Jahr hat die Rasierer-Marke Billie auf sich aufmerksam gemacht: Im Werbespot für Damenrasierer waren die Beinhaare des Models zu sehen – eine Premiere. Was in Werbungen für Männer-Gesichtsrasierer üblich ist, ist nach wie vor ein Tabu, wenns um die weibliche Körperbehaarung geht.

In ihrer neuen Kampagne verstößt Billie erneut gegen die Regel: Auf den Bildern und im Werbespot sind Achsel- und sogar Schamhaare zu sehen. Es mag seltsam anmuten, einen Rasierapparat mit unrasiertem Schamhaar zu bewerben, doch genau diese Ironie nutzt die Marke, um ein Statement zu setzen.

Körperbehaarung soll normalisiert werden

Der kurze Clip der aktuellen Sommerkampagne «Red, White, And You Do You» zeigt eine Gruppe von Frauen am Strand. Einige haben Schamhaare, die über die Ränder ihrer Badeanzüge hinausragen, andere nicht. Dasselbe in punkto Achselbehaarung: Es sind sowohl rasierte als auch unrasierte Achseln zu sehen.

«Im Film wollten wir das Körperhaar normalisieren und aufzeigen, dass wir alle eine Wahl haben», sagte Ashley Armitage, Regisseurin und Fotografin der Kampagne, gegenüber Refinery29. Weibliche Körperbehaarung werde als unattraktiv, unhygienisch und inakzeptabel angesehen. «Ich möchte, dass sich die Menschen frei fühlen, diesen Sommer und jeden Sommer mit ihrem Körper zu tun, was sie wollen. Körperbehaarung ist eine persönliche Entscheidung.»

(L'essentiel/friday/Janine Heini)