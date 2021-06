Das ist der teuerste Parkplatz der Welt

Wohnraum ist in Hongkong ein knappes und meist sehr teures Gut – und gerade im Luxussegment explodieren die Preise: So wechselte unlängst eine 313 Quadratmeter große Wohnung dort für 48 Millionen Euro den Besitzer, wie der Spiegel berichtet. Für eine Wohnung auf den Anhöhen des Stadt-Berges The Peak werden auch schon mal 170.000 Euro Miete pro Monat bezahlt.

Aber auch die Zahl der Millionäre, die sich die horrenden Häuserpreise leisten können, nimmt stetig zu: Laut Newsweek besitzt jeder siebte Einwohner Hongkongs mehr als diese Summe. Auf der anderen Seite leben 20 Prozent der Einwohner unter der Armutsgrenze – viele können sich überhaupt keine Behausung leisten und schlafen unter Brücken oder ins selbstgebauten Hütten unter den Highways. Da die Regierung, der alles Land gehört, nur sieben Prozent der Fläche fürs Wohnen freigibt, verschärft sich die Situation zusehends.

Das führte dieser Tage dazu, dass ein gerade mal 12,5 Quadratmeter großer Parkplatz in der Luxus-Überbauung Mount Nicholson in den Hügeln über der Millionenstadt für zehn Millionen Hongkong-Dollar verkauft wurde. Dort, wo ein Haus im Schnitt 82 Millionen Euro kostet, dürfte der Parkplatz für den Käufer aber nur eine kleine Extra-Ausgabe darstellen. Da viele Wohneinheiten nicht über eigene Parkmöglichkeiten verfügen, werden freie Abstellplätze per Auktion verkauft. Nun wurde also eine neue Höchstmarke gesetzt. «Es ist ganz klar der teuerste Parkplatz der Stadt», so Immobilien-Verkaufsdirektor Stanley Lau. Der Abstellplatz dürfte nun sogar den Weltrekord innehalten.

(L'essentiel/trx)