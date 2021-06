Flip Flops haben jetzt Absatz

Und immer wieder grüsst der Y2K-Trend: Jetzt sind es Flip Flops mit Absatz, die wieder en vogue sind. Auf Englisch werden die Schuhe gerne «Thong Heels» genannt, «Thong» bedeutet so viel wie Riemen (und ist auch das englische Wort für «Tanga», ha!). Thong Heels klingt unserer Meinung nach ein bisschen trendiger als Flip Flops – angelehnt an das Geräusch, das die Schuhe beim Laufen machen.

In den späten 90ern und den frühen 2000er Jahren waren es Ikonen wie Paris Hilton und Nicole Richie, die sich in Thong Heels zeigten. Später bescherte Kim Kardashian den Schuhen das große Comeback. Heute sehen wir die Flip Flops an den Füssen verschiedenster Influencerinnen auf unseren Insta-Feeds.

Zeigt her eure Zehen

Erneut hat beim Trend-Comeback eine Kardashian-Schwester ihre hübsch manikürten Finger, beziehungsweise Zehen, im Spiel. Kendall Jenner zeigte sich vor ein paar Wochen in diesem Look von The Row, dessen Einfachheit und Klasse die Modegemeinde zum kollektiven Ausflippen brachte. Mit dabei: Thong Heels.

Am Outfit von Kendall Jenner zeigt sich schön, dass mit den Thong Heels eine große Bandbreite von Looks möglich sind. Die Flip Flops lassen sich, wie bei Kendall, gut zu maskulineren Pieces kombinieren, funktionieren aber auch prima bei einem Basic-Look:

Wer den Trend selbst ausprobieren möchte, sollte darauf achten, dass die Füße auch präsentabel sind. Wie du deine Füße bereit für den Sommer machst, hat Malin, die Kollegin aus der Beauty-Redaktion, bereits für dich aufgeschrieben.

(L'essentiel/Johanna Senn/Nina Seddik)