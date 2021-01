Bloggerin nutzt Muttermilch als Gesichtspflege

Muttermilch gegen Hautirritationen und als Anti-Aging-Pflege? Darauf schwört eine junge Mutter. Ihre eigene Muttermilch verleihe ihrer Haut einen natürlichen Glanz.

Die Mama-Bloggerin Si Si Shoffman benutze die Baby-Nahrung täglich als Gesichtspflege und bezeichnet sie als «flüssiges Gold» für die Haut, wie sie auf ihrem Instagram-Kanal bekannt gibt. Laut Shoffman stimuliert die Muttermilch die Produktion natürlicher Haut-Bakterien und wirkt entzündungshemmend.

Die 30-jährige Britin wurde letzten Sommer das erste Mal Mutter und dokumentiert seither auf Instagram ihr Leben als frischgebackene Mami.

In der Kommentarspalte gibt Shoffman durchaus zu, dass es sich um eine «verrückte» Idee handle, doch sie empfiehlt ihren Followern, es einfach mal selbst auszuprobieren. Bei ihren Followern kommt die Methode gut an und sie loben die schöne Haut der jungen Mutter. Eine Frau schreibt gar: «Ich überlege mir, ein Baby zu bekommen, einfach nur, um auch so schöne Haut zu bekommen.»

(L'essentiel/Bianca Lüthy)