Fünf Sportarten, die dein Hirn trainieren

Dein Gehirn ist ein komplexes Organ. Es wiegt etwa zwischen 1,5 und zwei Kilogramm, besitzt ungefähr 90 Milliarden Gehirnzellen und arbeitet wie ein großer Computer. Er steuert deine Bewegungen, hilft dir, Entscheidungen zu treffen, formt deine Persönlichkeit und koordiniert alle Abläufe im Körper.

Sport lohnt sich für deine Hirnzellen

Genau wie ein Muskel lässt sich auch dein Hirn trainieren. Dabei hilft laut Studien nicht nur Denken, sondern auch Bewegung, um deine volle Gehirnkapazität zu erreichen. Mit Sport wirst du nicht unbedingt schlauer, aber nutzt dein vorhandenes Potential besser aus und verlangsamst im Alter den geistigen Abbau. Wenn du also gezielt dein Hirn durch Sport trainierst, kann es gut sein, dass du dich im Büro besser konzentrieren kannst, Zusammenhänge besser verstehst und dir Dinge besser und länger merken kannst. Wir verraten dir, welche Sportarten dich geistig fordern und fördern.

1. Kardiotraining

Im Auftrag einer Studie der University of Columbia absolvierten 132 Menschen zwischen 20 und 67 Jahren viermal pro Woche ein Ausdauertraining (Laufband, Crosstrainer, Joggen). Nach sechs Monaten ermittelten die Forschenden verschiedene Gehirnaktivitäten der Probanden. Die geistigen Fähigkeiten aller Untersuchten hatten sich signifikant verbessert, darunter vor allem Gehirnvorgänge, die für das Denken, Planen und Lösen von Problemen von Bedeutung sind. Die Teilnehmenden durften jeweils selber entscheiden, ob sie Joggen, Schwimmen, Biken, eine Runde auf dem Crosstrainer oder Laufband absolvieren wollten. Dasselbe gilt für dich! Wichtig ist nur, dass du deine Herzfrequenz hochbringst und Spaß hast.

2. Krafttraining

Regelmäßiges Krafttraining lässt dein Gehirn mehr Endorphine produzieren, die dir dabei helfen, mit Stress und starker Belastung umzugehen und deine Stimmung heben. Zudem gibt es Studien, die zeigen, dass Muskelaufbautraining auch vorbeugend gegen Alzheimer wirken kann. Als Ursache für diese Effekte sehen Forschende Proteine wie Irisin. Diese werden beim Krafttraining ausgeschüttet und kurbeln dann die Neubildung von Synapsen und Nervenzellen im Gehirn an. So wird langfristig verhindert, dass das Hirn Maße abbaut und schrumpft.

3. Tischtennis

Reaktionsfähigkeiten sind in allen Sportarten wichtig, müssen aber besonders beim Tischtennis super ausgeprägt sein. Dabei werden die über die Augen aufgenommenen Signale vom zentralen Nervensystem verarbeitet. Das Signal wird dann vom Gehirn über die Neuronen an die Muskeln weitergeleitet. Dieses Koordinationstraining ist zum Steigern der Gehirnleistung besonders wichtig. Dein nächster Ping-Pong-Match wird also nicht nur Spaß machen – er wird dich Zusammenhänge besser verstehen lassen.

4. Tanzen

Tanzen fordert dein Gehirn ständig heraus, da du neue Schritte lernen, dir diese merken und umsetzen musst. So entstehen neue neuronale Verbindungen. Laut Wissenschaftlerinnen hilft Tanzen somit, die Aufmerksamkeit, das Erinnerungsvermögen und die geistige Flexibilität zu verbessern. Das alles steigert die Gehirnleistung.

5. Yoga

Weißt du manchmal kaum noch, wo dir der Kopf steht, weil du so viele Dinge zeitgleich erledigen musst? Im Yoga ist die Konzentration auf die Ausführung der Asanas und das bewusste Atmen essentiell. Eine Studie der Illinois Universität zeigt, dass bei der regelmäßigen Ausübung von Yoga das Volumen des Hippocampus zunimmt.

Der Hippocampus ist an der Gedächtnisverarbeitung beteiligt und schrumpft mit dem Alter. Wer diesem Prozess durch Sport entgegenwirkt, beugt Demenz und Alzheimer vor. Auch das limbische System, das Emotionen wie Wut, Angst, Freude oder Lust regelt und eine wichtige Rolle beim Lernen und Erinnern spielt, wird durch Yoga gestärkt.

Abwechslung macht's: Egal wie alt du bist – es ist nie zu spät, um zu lernen. Versuche also, immer wieder Herausforderungen anzunehmen, damit neue neuronale Verbindungen entstehen. Abwechslung macht glücklich – und vielleicht auch ein klein bisschen schlauer.

(L'essentiel/Geraldine Bidermann)