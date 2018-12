Bleigießen verboten – So funktioniert «Wachsgießen»

Seit dem Frühjahr ist klar: Das Bleigießen ist Geschichte. Da die EU schädliche Chemikalien in Verbraucherprodukten verbietet, muss man auf den Silvester-Brauch verzichten. Denn auch Blei ist betroffen.

Kreative Platten?

Die Industrie möchte aber dennoch den Kunden etwas bieten und hat sich aus dem Grund etwas einfallen lassen: Wachsgießen. Die Alternative bietet einige Vorteile. Wachs ist im Gegensatz zu Blei nicht schädlich für die Umwelt und Gesundheit. Auch sind die Formen auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden.

Ebenfalls gleich ist die Prozedur des Gießens. Die Formen werden in einem Löffel über einer Kerze geschmolzen und anschließend in kaltes Wasser geschüttet. Ab diesem Zeitpunkt sind auch die Unterschiede klar erkennbar: Anstatt eines Bleiklumpens, in den man bestimmte Figuren hineininterpretieren kann, muss man beim Wachs mit einer Platte leben, bei der das Ergebnis bei weitem nicht so kreativ ist wie beim Vorgänger.

Wie das genau aussieht, sehen Sie im Video.

