Hier sind Werke berühmter Autoren entstanden

Die meisten berühmten Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben oder hatten einen Lieblingsplatz zum Schreiben: Ein möglichst ruhiger Raum, in dem die Kreativität ungehindert fließen kann. Und während das bei den einen ein privates Zimmer ist, fühlen sich andere in Bibliotheken, Cafés oder Hotelzimmern wohler.

Manche Schreibende brauchen auch die Abgeschiedenheit: Diverse wichtige literarische Werke wurden gar in Gefängnissen geschrieben, darunter zum Beispiel «Don Quijote». Und Victor Hugo, der Autor von «Der Glöckner von Notre Dame», soll sich beim Schreiben selbst unter Hausarrest gestellt haben – und sogar seine Kleidung weggeschlossen haben, damit er nicht in Versuchung kommt, nach draußen zu gehen. Manche Schreibzimmer sind hingegen so süß, da würde man sowieso nicht mehr rauskommen wollen. Wir zeigen euch eine Auswahl von Schreibstuben berühmter Autorinnen und Autoren.

Die Hütte von Roald Dahl

Bildstrecke: Wirf einen Blick in die Schreibstuben berühmter Autoren und Autorinnen

Roald Dahl ist ein englischer Schriftsteller, der zwischen 1916 und 1990 gelebt hat. Seine Romane und Kurzgeschichten wurden in 63 Sprachen übersetzt und er verkaufte weltweit mehr als 200 Millionen Bücher. Bekannt ist er zum Beispiel für das Kinderbuch «Charlie und die Schokoladenfabrik», das mit Johnny Depp verfilmt wurde.

Dahl schrieb in einer Hütte in Great Missenden, einem Dorf in Buckinghamshire in England. Beim Schreiben umgab sich der Autor mit inspirierenden Briefen und Fotos von Freunden und Familie. Vor seinem Schreibtisch stand ein Ohrensessel, der einst seiner Mutter gehörte. Ordnung war Dahl nicht wichtig: Sein Schreibtisch war übersäht mit Dingen, die ihn inspirieren sollten. In einem Interview beschreibt Dahl seine Hütte mit folgenden Worten: «Es ist ein Platz zum Träumen und schweben. Es ist so weich und so still wie ein Mutterleib»

Dylan Thomas’ Boothaus

Bildstrecke: Wirf einen Blick in die Schreibstuben berühmter Autoren und Autorinnen

Dylan Thomas war ein literarisches Wunderkind: Mit vier Jahren lernte er Shakespeare auswendig, mit acht Jahren schrieb er seine ersten eigenen Gedichte. Als Dichter und Schriftsteller war Dylan Thomas sehr erfolgreich – er konnte aber so gar nicht mit Geld umgehen. Während es seiner Familie ständig am Nötigsten fehlte, opferte er alles Geld seinem Alkoholismus. Thomas starb noch vor seinem 40. Geburtstag.

Sein bekanntestes Werk, «Unter dem Milchwald», hat er, genau wie viele andere seiner Geschichten und Gedichte, im Bootshaus der Familie in Laugharne, Wales geschrieben. Von dort überblickt man den Fluss Tâf, es ist still und vergleichsweise einsam. Es war dieses Bootshaus, das Roald Dahl zu seiner Gartenhütte inspiriert hat, nachdem er Thomas besuchte.

Mark Twains achteckiges Zimmer

Bildstrecke: Wirf einen Blick in die Schreibstuben berühmter Autoren und Autorinnen

Das Schreibzimmer von Mark Twain hat eine spektakuläre Aussicht über den Fluss Chemung in Elmira, New York. Gebaut hat es seine Schwägerin, Susan Crane, die den kettenrauchenden Twain unbedingt aus ihrem Haus haben wollte. Das Holzhäuschen hat einen Durchmesser von nur gerade 3,6 Metern und Twain bezeichnet es als «das schönste Arbeitszimmer, das er je gesehen hatte».

Besonders gut gefiel es Twain, der eigentlich Samuel Langhorne Clemens hieß, wenn es stürmte: «Es ist so ein gemütliches Nest und es hat nur gerade Platz für ein Sofa, einen Tisch und ein paar Stühle. Wenn die Stürme durch dieses abgelegene Tal toben, die Blitze den Himmel erhellen und der Regen auf das Dach über meinem Kopf trommelt… Stellen Sie sich vor, wie luxuriös sich das anfühlt.» Nach seinem Tod wurde die Hütte an das Elmira College umgesiedelt.

Die Hütte von Virginia Woolf

Bildstrecke: Wirf einen Blick in die Schreibstuben berühmter Autoren und Autorinnen

Virginia Woolf gilt als eine der bedeutendsten Autorinnen des 20. Jahrhunderts. Ende der Zwanzigerjahre war die Engländerin bereits eine erfolgreiche und international bekannte Schriftstellerin. In den Siebzigern wurde Woolf erneut zum Thema: Ihr Essay «Ein Zimmer für sich allein» (1929) wurde zu einem der meistzitierten Texte der neuen Frauenbewegung.

Geschrieben hat Woolf viele ihrer Werke in einem ehemaligen Werkzeugschuppen im Garten des Hauses, das sie mit ihrem Mann bewohnte. Die kleine Holzhütte war dafür aber kaum geeignet: Woolf war ständig abgelenkt, entweder von ihrem Mann, den Kindern der Schule nebenan oder den Kirchenglocken. Im Winter wurde es in der Hütte so kalt, dass Woolf keinen Stift mehr halten konnte. Und doch: Hier schrieb Woolf große Teile ihrer bekannten Bücher, zum Beispiel «Mrs. Dalloway».

Das Drehhaus von George Bernard Shaw

Bildstrecke: Wirf einen Blick in die Schreibstuben berühmter Autoren und Autorinnen

Einen besonders außergewöhnlichen Platz zum Schreiben hatte der Nobel- und Oscarpreisträger George Bernard Shaw: Seine Schreiberhütte ließ sich zur Sonne drehen. 1932 beschrieb das Magazin Modern Mechanix die Hütte: «Mr. Shaw möchte, dass während seiner Arbeit ständig die Sonne auf ihn scheint. Dafür hat er ein Haus auf einer Drehscheibe gebaut. Wenn sich die Morgensonne verschiebt, dann kann Shaw mit wenig Aufwand seine Hütte so ausrichten, dass wieder Licht durch die Fenster fällt.»

Das war Shaw besonders wichtig, nicht um Strom zu sparen, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Übrigens: Der Ire hat seine Schreiberhütte «London» getauft, damit seine Angestellten ungebetenen Gästen sagen können, «er sei in London». Sie befindet sich immer noch in genau jenem Zustand, in dem sie Shaw vor seinem Tod 1950 verlassen hat.

Die Waldhütte von Henry David Thoreau

Bildstrecke: Wirf einen Blick in die Schreibstuben berühmter Autoren und Autorinnen

Im Gegensatz zu den anderen Autoren auf dieser Liste hat Henry David Thoreau nicht nur in einer Hütte geschrieben, er hat sogar ein ganzes Buch über das Leben in dieser Hütte verfasst: Der Amerikaner lebte während zwei Jahren, zwei Monaten und zwei Tagen isoliert in einer selbstgebauten Hütte in der Nähe von Walden Pond, einem kleinen See in Massachusetts und schrieb darüber «Walden oder Leben in den Wäldern», sein erfolgreichstes Buch.

Im Buch beschreibt er auch seine Motivation: «Ich ging in die Wälder, weil ich bewusst leben wollte. Ich wollte das Dasein auskosten. Ich wollte das Mark des Lebens einsaugen! Und alles fortwerfen, das kein Leben barg, um nicht an meinem Todestag Innezuwerden, dass ich nie gelebt hatte.»

Die Hütte gibt es nicht mehr, eine Nachbildung und eine Skulptur von Henry David Thoreau können aber besichtigt werden.

Die Cafés, in denen J. K. Rowling schrieb

Bildstrecke: Wirf einen Blick in die Schreibstuben berühmter Autoren und Autorinnen

Im Gegensatz zu anderen Autoren und Autorinnen hat die Erfinderin von Harry Potter keine Schreibhütte im Garten – braucht sie auch gar nicht. In einem Interview sagt die Engländerin: «Es ist kein Geheimnis: Meiner Meinung nach ist der beste Platz zum Schreiben in einem Café. Dort muss ich mir nicht selbst Kaffee kochen, ich bin nicht völlig isoliert und wenn ich eine Blockade habe, dann spaziere ich einfach zum nächsten Café und probiere es dort wieder.»

Am häufigsten hat Rowling im Nicholson Cafe in Edinburgh geschrieben – und im Blue Elephant. Der «Geburtsort von Harry Potter» sei es aber nicht, wie die Autorin kürzlich auf Twitter verraten hat: Das soll ein Zimmer in einem Mehrfamilienhaus über einem Sportshop gewesen sein.

(L'essentiel/Meret Steiger)