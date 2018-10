Dieses Haus wird mit Kaffee betrieben

Seit 2006 nutzt das Unternehmen Dunkin' Donuts in den USA den Slogan «America Runs On Dunkin'», frei übersetzt also «Amerika wird von Dunkin' angetrieben». In New York steht jetzt ein Haus, dessen Strom tatsächlich vom Kaffee der berühmten Donut-Kette produziert wird.

Kleinsthaus mit Kaffeesatz

Das Mini-Haus misst nur gerade mal 25 Quadratmeter. Und: Alles im Haus wird von Kaffeesatz angetrieben. Die Idee dazu hatte Blue Marble Energy, ein Unternehmen mit Sitz in den USA, das Bakterienkonsortien zur Herstellung von Spezialbiochemikalien und erneuerbarem Biogas einsetzt.

Der Treibstoff für das Haus besteht zu 80 Prozent aus Kaffeeöl und zu 20 Prozent aus Alkohol, was die Mischung besser verbrennen lässt. Das Öko-Haus wird mit rund 30.000 Kilogramm Kaffeesatz betrieben. Künftig sollen mit dieser Methode auch Fahrzeuge oder große Häuser mit Energie versorgt werden.

Riesige PR-Aktion

Dunkin' Donuts tut das natürlich nicht (nur), um den Planeten zu retten, sondern in erster Linie als Werbegag: So ist auch das Haus in Kaffeebraun gestrichen, was die erste Tasse Kaffee am Morgen repräsentieren soll. Die Stahlteile stehen symbolisch für den Kaffeesatz.

Für das Interieur hat sich das Unternehmen Hilfe bei einem Promi geholt: Schauspielerin Olivia Wilde richtete das Häuschen ganz nach ihrem Geschmack ein. «Ich bin begeistert, Teil dieses Projekts sein zu dürfen! Das Mini-Haus ist absolut einzigartig, die Architektur, das Interieur, aber vor allem die Stromversorgung mit Kaffee», sagte Wilde gegenüber Medien.

Das Häuschen steht seit dem 4. Oktober in New York im Madison Square Park. Natürlich gibt es Gratis-Kaffeeproben, Hausführungen und Gewinnspiele.

(L'essentiel/mst)