Es gibt jetzt selbstreinigende Unterhosen

Was ekelhaft klingt, will die Firma Herc Léon salonfähig machen: Unterwäsche, die nicht gewaschen werden muss. Mit einer speziellen Fasermischung, die sie Herc Fiber nennt, will die Firma den Waschtag überflüssig machen. Herc Fiber besteht je nach Produkt aus verschiedenen Materialien.

Die Faser enthält mindestens ein Metall, wie Kupfer oder Silber, und recycelten Polyester oder Bambus. Gerade Kupfer ist antibakteriell und kann die Hautheilung unterstützen. Das Kupfer soll auch dafür sorgen, dass die Unterhose nicht anfängt zu riechen, und es soll die Bildung von Bakterien verhindern.

Monatelang tragbar

Herc Léon empfiehlt, das Höschen abends nach dem Gebrauch für ein paar Stunden auszulüften und schon soll sie am nächsten Tag so riechen wie frisch gewaschen. Die Unterwäsche soll man so «tage-, wochen- oder monatelang» tragen können, schreiben die Hersteller in ihrer Crowdfunding Kampagne, deren Ziel bereits erreicht wurde. «Das soll aber keine Entschuldigung sein, die Dusche zu überspringen», fügen sie an.

Die Unterhose ist nicht das erste selbstreinigende Produkt, das die Firma auf den Markt bringt – es gab bereits selbstreinigenden Bettlaken, Socken und T-Shirts. Die Produkte richten sich laut der Website zum Beispiel an Menschen, die viel reisen müssen oder deren Leben «crazy ist».

Eine Zukunft ohne Wäsche

Herc Léon hat die selbstreinigende Unterhose aber nicht nur erfunden, um dir die Mühseligkeit des Waschtags zu ersparen. Viel mehr wolle das Unternehmen damit seinen Beitrag dazu leisten, die Umwelt zu entlasten. «Zur schlechten Ökobilanz von Wäsche tragen drei Aspekte bei: Verschwendung von Energie, Abnutzung der Kleidung sowie die Wasserverschmutzung durch Mikroplastik», so das Unternehmen.

amazing, give them to our houseless friends for free. https://t.co/fm04UssIbA — ♡ (@__mersace) August 24, 2021

Ein Paar Unterwäsche gibt es für umgerechnet 32 Euro. Auf Twitter ist man über den Preis des Produktes erstaunt. So schreibt ein Twitter-User: «Das Produkt wäre super für Obdachlose oder Menschen mit Behinderung, aber sie sind so teuer, dass sie nur Stars kaufen, die nicht duschen.» Und spielt damit auf die Stars an, die sich nicht so oft unter die Dusche stellen.

Offen bleibt, ob die Unterwäsche für Frauen und Männer gleich für längere Zeit auf das Waschen verzichten könnte. Denn auf ein Höschen, in dem sich täglich vaginaler Ausfluss sammelt, kann Frau wohl getrost verzichten.

