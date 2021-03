Intervallfasten hilft nicht gegen Bauchfett

Intervallfasten ist ein Trend, der die letzten Jahre so richtig durch die Decke gegangen ist. So gibt es zum Thema unzählige Bücher und Videos. Eine zwölf bis 16 stündige Essenspause soll dabei helfen, überschüssige Kilos zu verlieren. Intervallfasten soll besonders effektiv beim Abnehmen sein und daneben noch die Blutzucker- und Cholesterinwerte positiv beeinflussen, sagt man sich. Ob das tatsächlich funktioniert und wie sich diese Ernährungsform auf das Fettgewebe auswirkt, haben Forschende der University of Sydney in einer Studie an Mäusen untersucht.

So ist der Versuch abgelaufen

Dazu ließen die Forschenden die Tiere abwechselnd einen Tag lang beliebig fressen, dafür bekamen sie an einem anderen Tag kein Futter. Anschließend verglichen sie, wie sich die Proteine der Fettdepots veränderten, wenn sie einmalig fasteten oder aber für eine längere Zeit Intervallfasten durchführten.

Die Forschenden fanden heraus, dass Fasten zu einer Vermehrung der Mitochondrien im weißen Fettgewebe führt. Mitochondrien sorgen im weißen Fettgewebe dafür, dass Fett in Energie umgewandelt, also verbrannt, wird. Dieses Ergebnis legt nahe, dass Intervallfasten funktioniert. Doch wie nähere Analysen zeigen, täuscht das.

Das Bauchfett bleibt hartnäckig

Zwar produzierte das Unterhautfettgewebe tatsächlich vermehrt Enzyme zum Fettabbau. Bei Bauchfett war das allerdings nicht der Fall. So reduzierten sich dort die für die Fettverbrennung verantwortlichen Enzyme bis um das Vierfache. Auch weitere Enzyme für den Fettabbau nahmen ab statt zu. Das deutet darauf hin, dass gerade Bauchfett beim Intervallfasten auf den Sparmodus umschaltet.

«Unsere Fettdepots passen sich an das Intervallfasten an», erklärt Studienleiter Mark Larance im Wissensmagazin «Scinexx». «Das viszerale Fett kann sich offenbar an Fastenzeiten anpassen und seinen Energievorrat schützen.» Diese Art der Anpassung könne der Grund sein, wieso das Bauchfett selbst längeren Diätperioden hartnäckig widersteht. In einem nächsten Schritt wollen die Forschenden jetzt untersuchen, wieso das so ist und wie man das am besten verhindern kann.

(L'essentiel/Johanna Senn)