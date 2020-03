So lebt es sich unter der Wasseroberfläche

Die Gewinnerbilder des «Underwater Photographer of the Year 2020»-Wettbewerbs stehen fest. Eine Jury hat sie aus mehr als 5500 Einsendungen aus 70 Ländern gekürt. Die Bilder bieten einen spannenden Blick unter die Oberfläche und zeigen das Leben im Wasser in seiner ganzen Schönheit und Dramatik. Die Bildstrecke zeigt eine Auswahl der prämierten Bilder.

(L'essentiel/jcg)