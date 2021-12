Ashley Graham feiert ihre Dehnungsstreifen

Eine Schwangerschaft ist ein Abenteuer für Körper und Geist. Kein Promi geht auf Social Media so offen mit den Veränderungen des Körpers um wie Ashley Graham. Das Topmodel, das auch schon Fotos ihrer ersten Geburt auf Instagram teilte und ihre Follower und Followerinnen an Still-Schwierigkeiten, Heulzusammenbrüchen und den Tücken des Windelwechselns teilhaben ließ, gibt auch in ihrer zweiten Schwangerschaft Einblicke. In ihrem neusten Post zeigt die nackte Ashley stolz ihre Dehnungsstreifen auf dem Bauch, in dem ihre Zwillinge heranwachsen.

Unter dem Bild steht die süße Caption «Mein Mann Justin findet, meine Schwangerschaftsstreifen sähen aus wie der Baum des Lebens.»

Das Bild der nackten Ashley, das bereits über eine Million Likes hat, wurde unter anderem von Model-, und Mama-Freundinnen wie Lily Aldridge (36), Helena Christensen (53) und Christy Turlington (52) mit Herzen und Zuspruch kommentiert.

Nicht nur während ihrer Schwangerschaften inspiriert Ashley Graham andere, ihren Körper zu lieben. Auch in einem älteren Post ermutigt sie alle Frauen, sich so zu feiern, wie sie sind. «Es ist heiß draußen – und das seid ihr auch. Zieht eure Bikinis an, auch wenn ihr denkt, dass ihr Makel habt. Ihr habt keine, ihr seid perfekt», schreibt sie.

Ihre Schwangerschaften sind also eine weitere Möglichkeit für Ashley, um ein Zeichen für Selbstakzeptanz und Body Positivity zu setzen.

(L'essentiel/Geraldine Bidermann)