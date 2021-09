Das sind die verrücktesten Looks der Met-​​Gala

Nach zwei Jahren hat am Montagabend in New York wieder die Met-Gala stattgefunden. Der Anlass ist dafür bekannt, dass die geladenen Gäste stets in opulenten Looks aufkreuzen. Das Motto dieses Jahr ist «In America: a Lexicon of Fashion», also «In Amerika: Ein Lexikon der Mode».

«Amerikanische Mode ist im Jahr 2021 ein Patchwork geworden, das die Welt reflektiert, in der wir alle Leben, und die wir alle durch verschiedene Linsen betrachten», sagt «Vogue»-Chefin Anna Wintour, Gastgeberin der Gala, zu «CNN». Sie zeigte sich auf der Veranstaltung in einer floralen Robe von Oscar de la Renta, mit der sie dem verstorbenen Designer Tribut zollte.

(L'essentiel/Johanna Senn)