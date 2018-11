Wie Millennials ganze Industrien ruinieren

Artikel per Mail weiterempfehlen

Generation Y, Millennials, Echo Boomers – es gibt viele Namen für Kinder, die zwischen Mitte der Achtziger bis Mitte der Neunzigerjahre geboren wurden und mindestens genauso viele Klischees: Sie sind respektlos gegenüber Autoritäten, wurden dermaßen verhätschelt, dass sie mit den Herausforderungen des Erwachsenenalltags nicht klarkommen und dank Social Media geht es ihnen sowieso nur noch um Selbstdarstellung.

Ob diese Vorurteile zutreffen, sei mal dahingestellt. Fakt ist jedoch, dass diese Generation andere Bedürfnisse, Werte und Ziele hat als die ihrer Eltern. Das zeigt sich auch in der Wirtschaft. The Independent listet ganze Industrien auf, die von Millenials links liegen gelassen werden und die deshalb unter sinkenden Absatzzahlen leiden. Unter anderem sind sie dabei, Mayonnaise zu killen. Im Folgenden findet man acht Wirtschaftszweige, die am meisten unter dieser Generation leiden.

1. Bier Millennials leben bewusster: Sie rauchen weniger, trinken weniger und ernähren sich gesünder als frühere Generationen. Besonders Bier scheint ihnen nicht besonders zu munden. Laut Statistiken von Nielsen Data ist der Bierkonsum bei 21- bis 24-Jährigen in den vergangenen 15 Jahren um drei Prozent gesunken. Ein bisschen Alkohol darf aber schon sein: Die Absätze von Wein und Schnaps blieben mehr oder weniger gleich.

2. Rasierer Bärte erfreuen sich schon seit einigen Jahren neuer Beliebtheit und Körperbehaarung allgemein feiert ein Comeback. Laut Studien ist die Anzahl monatlicher Rasuren bei Männern von durchschnittlich 3.7 auf 3.2 zurückgegangen. Gillette versuchte mit allen Mitteln, unter anderem Preissenkungen, die Zahlen zu korrigieren. Trotzdem fielen die Verkäufe von Rasierern innerhalb eines Jahres um 5.1 Prozent.

3. Motorräder Früher galt ein Motorrad als Symbol für Freiheit. Millennials verwirklichen sich offenbar aber auf andere Art und Weise. «Die jungen Leute wollen keine Motorräder mehr», schrieb Matthew DeBord von Business Insider im Juli. «Das hat dazu geführt, dass der Markt in den USA, der sowieso stark umkämpft ist, geschrumpft ist.»

4. Traditionelle Hochzeiten Konventionelle Eheschließungen mit weißem Kleid, Brautstrauß und Torte sind der Generation Y zu konservativ. Laut einer Umfrage des Hochzeits-Magazins The Knot wurden die Dresscodes in den vergangenen Jahren lockerer und die Zeremonien weniger pompös. Ein möglicher Grund ist, dass Millennials später heiraten und selbst dafür aufkommen: «Vor zehn Jahren bezahlten meist die Eltern die Hochzeit», sagt ein Branchen-Insider. «Junge Leute wollen heute aber unabhängig sein und die Feier soll ihre Persönlichkeit reflektiert.»

5. Müsli Corn Flakes und andere Frühstücksflocken findet die junge Generation laut der New York Times unpraktisch, weil man danach abwaschen muss. Millennials entscheiden sich stattdessen zum Frühstück eher für Sandwiches, die sie unterwegs verdrücken können und für die kein Geschirr nötig ist. Wahrscheinlich deshalb gingen Müsli-Verkäufe in den USA während der letzten fünf Jahre um elf Prozent zurück.

6. Spielzeuge Wie viel Spielzeug verkauft wird, hängt unter anderem von der Geburtenrate ab. Weniger Kinder bedeuten weniger Interesse an Kinderartikeln. «In den vergangenen Jahren gingen die Geburtenraten vieler Länder zurück», schrieb Toys'R'Us vergangenes Jahr. Das führe bei Spielzeughändler zu Problemen.

7. Mayonnaise Im April publizierte das Philadelphia-Magazin einen Artikel mit dem Titel «Wie Millennials die Mayonnaise töten» und BuzzFeed nannte die weiße Sauce in einem Listicle «der Schleim des Teufels». Laut Euromonitor gingen die US-Absätze von Mayonnaise zwischen 2012 und 2017 um über sechs Prozent zurück. «Im Gewürzmarkt herrscht ein harter Konkurrenzkampf», sagt Jennifer Healy, head of marketing bei Heinz. «Vor zehn Jahren war alles viel einfacher.» Eine mögliche Erklärung ist die bewusstere Ernährung.

8. Weichspüler Mal im Ernst: Wer benutzt noch Weichspüler, nachdem er aus dem Elternhaus ausgezogen ist? Zwischen 2007 und 2015 gingen die Absätze von Weichspüler im US-Markt laut The Wall Street Journal um sagenhafte 15 Prozent zurück. Marktführer Downy hat eine simple Erklärung, warum Millennials darauf verzichten: «Sie wissen gar nicht mehr, wozu das gut sein soll.»

(L'essentiel/Tillate)