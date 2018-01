Zwölf neue Superfood-​​Trends

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ohne Superfood geht nichts

Birkenwasser, Chia-Pudding, Kokoszucker-Schoggi, Matcha-Latte: Die Liste der Superfood-Trends, die in den letzten Jahren speziell auf Social Media gehypt wurden, ist mindestens so lang wie die Liste ihrer versprochenen Vorteile. Was die gefeierten Nahrungsmittel jeweils wirklich bewirken, sei dahingestellt. Klar ist jedoch: Sie inspirieren Tausende Menschen weltweit zu einer gesünderen Ernährung.

Neues Jahr, neue Superfood-Stars: In der Bildstrecke zeigen wir, welchen Nahrungsmittel-Trends Sie 2018 regelmäßig auf Instagram und gesunden Speisekarten begegnen werden.

Hype oder heilig? Das lassen wir Sie entscheiden.

(L'essentiel/gss)