So bringst du mehr Natur in dein Zuhause

1. Dekoriere dein Daheim mit schönen Pflanzen

Zimmerpflanzen reinigen die Luft von Schadstoffen, verbessern das Raumklima und können sich sogar positiv auf deine Kreativität auswirken. Speziell Aloe Vera wird heilende Kräfte zugesprochen. Suche die Pflanze, die dich anspricht, und hole dir den Dschungel nach Hause!

2. Kaufe dir ein ätherisches Öl

Lavendelöl für guten Schlaf, Eukalyptus für mehr Fokus oder Pfefferminze zur Beruhigung: Pflanzliche Öle sind derzeit sehr gefragt. Kein Wunder, ihre positiven Eigenschaften auf unseren Körper und Geist sind nachgewiesen und erinnern uns mit ihrem Duft an einen Spaziergang am Meer oder in einer Frühlingswiese.

3. Kaufe eine Salzlampe

Sie glühen Orange-Rosa und senden dem Körper das Signal, nun herunterzufahren: Salzleuchten. Wenn die Lampe sich aufheizt, sollen auch elektronische Energien im Raum vermindert werden. Wissenschaftliche Studien gibt es nicht dazu, aber hübsch sehen die Lampen aus dem Himalaya so oder so aus.

4. Suche dir Kristalle

Rosenquarz, Bernstein, Achat: Verschiedenen Steinen werden diverse Vorteile zugeschrieben. Auf Instagram werden die funkelnden Glücksbringer regelrecht gehypt und auch nicht-esoterische Leute können plötzlich nicht mehr ohne. Ob du daran glaubst oder nicht: Ein bisschen Natur bringen sie garantiert in deine vier Wände.

Übrigens: Diese Ideen machen sich auch gut als kleine Weihnachtsgeschenke.

Was ist dein Tipp, um es daheim natürlich gemütlich zu haben? Erzähl es uns in den Kommentaren.

(L'essentiel/gss)