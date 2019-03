Die abgefahrensten Food-​​Trends aus New York

Artikel per Mail weiterempfehlen

In New York treffen sich Menschen aus aller Herren Länder mit unterschiedlichen Hintergründen, Kulturen und Geschmäckern. Es verwundert also nicht, dass auch die schrägsten Food-Kreationen aus dem Big Apple kommen.

Acht New Yorker Food-Trends zum Probieren finden Sie in der Bildstrecke.

(L'essentiel/lme)