Heute startet der längste Flug der Welt

Neun Jahre lang flog Singapore Airlines mit einem Kerosin-schluckenden Airbus A340-500 die bis zu 16.700 Kilometer lange Route, bevor die Linie aufgrund steigender Treibstoff-Preise mit dem ineffizienten Flugzeug zu teuer wurde. Mit dem neuen Airbus A350-900 ULR soll nun alles anders werden. Mit deutlich weniger Treibstoffverbrauch wird die brandneue Maschine am heutigen Donnerstag in Singapur abheben und rund 19 Stunden später wieder in New York landen.

Auf eine Economy Class verzichtet man für diese Monster-Route glücklicherweise komplett. Die Passagiere können es sich in 94 großzügigen Premium Economy-Sitzen oder 67 Business-Class-Sitzen gemütlich machen und werden dabei mit einem speziell angepassten Verpflegungs- und Entertainment-Programm verwöhnt. Das werden sie bei einer Flugzeit von bis zu 19 Stunden auch brauchen!

(dm/L'essentiel)