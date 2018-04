So wunderschön ist unsere Welt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ob eine Gruppe Schäfer im Himalaya, ein improvisierter Coiffeursalon in Kuba oder ein Regenbogen über dem Grand Canyon: Eine erste Auswahl aus den Einsendungen für den «National Geographic Travel Photographer of the Year» zeigt auf eindrückliche Art und Weise die Vielfältigkeit unseres Planeten.

Noch bis 31. Mai können Hobby- und Profifotografen ihre Lieblingsbilder einschicken. Dem Gewinner winken 10.000 US-Dollar Preisgeld.

(L'essentiel/sei)