Erdmännchen können auch anders als süß

Anfang 2019 sorgte ein Zoo in El Paso in Texas für Aufsehen. Er bot Sitzengelassenen an, am Valentinstag ihren Ex-Partner an Erdmännchen zu verfüttern. Zwar war das unmoralische Angebot nicht ganz ernst gemeint, doch auch den echten Ex hätten die Mangusten wohl gefressen.

Denn was in Anbetracht ihres putzigen Aussehens oft vergessen wird: Erdmännchen sind Raubtiere, die sich zwar hauptsächlich von Insekten ernähren, aber auch zu Säugetieren, Vögeln und Reptilien nicht Nein sagen. «Etwa 20 Prozent der Nahrung von Erdmännchen besteht aus Wirbeltieren», schreibt der Zoo Dortmund auf Facebook.

Gedärme im Maul

Grund für den Beitrag ist das spektakuläre Foto, das Tierpflegerin Stella Gehrmann von einem ihrer Zöglinge gemacht hat (siehe Bildstrecke). Es zeigt, wie ein Erdmännchen ein Kaninchen zerfleischt. Die Gedärme im Maul, reißt es die blutige Schnauze weit auf. Von der den Tieren sonst zugesprochenen Herzigkeit keine Spur.

Einmal pro Woche bekomme die Dortmunder Erdmännchen-Familie Kaninchen serviert, «was dann durchaus schon für Irritationen gesorgt und bei manchen unserer Besucher das positive Image erschüttert hat», so der Zoo in seinem Post.

Die Karnickel würden jedoch nur tot verfüttert, heißt es weiter. «Wir beziehen die Kaninchen von einem Züchter, dessen Kaninchen hauptsächlich für den menschlichen Verzehr verkauft werden. Dort werden sie bereits fachgerecht getötet.» Aufgrund des deutschen Tierschutzgesetzes dürfen Wirbeltiere nicht lebend verfüttert werden, wenn das zu fütternde Tier auch Fleisch von toten Tieren fresse.

Viele gute Gründe

Dass das Kaninchen am Stück serviert werde, habe für das zu fütternde Tier viele Vorteile: «Zunächst ist es für das Tier eine gute Beschäftigung, das Futtertier selbst öffnen und zerlegen zu müssen, was auch den Kiefer, also die Kaumuskulatur, aber auch andere Muskeln der Raubtiere stärkt.» Zudem könne es dabei selbst entscheiden, was es zuerst fresse.

Ein weiteres Argument für die sogenannte Ganzkörperfütterung: Die Tiere würden so rasch beginnen, sich um die besten Stücke zu streiten. «Das hält sie auf Trab», so der Zoo. Auch würde nicht nur das Fleisch gefressen, «sondern auch Innereien, angedaute, oft pflanzliche, Magen- und Darminhalte, Knochen und Haare zum Beispiel.» Dadurch müssten weniger Mineralstoffe und Vitamine zugefüttert werden, da die Erdmännchen diese direkt aus der Nahrung aufnehmen würden. Durch die Haare werde außerdem die Darmreinigung angeregt.

(L'essentiel/fee)