Darum sollten wir alle Affirmation ausprobieren

Artikel per Mail weiterempfehlen

Durchschnittlich schießen uns jeden Tag rund 60.000 Gedanken durch den Kopf. Manche davon sind nicht unbedingt positiv. Viele Menschen sind oft zu kritisch mit sich selbst oder blockieren sich sogar, indem sie Probleme größer machen, als sie sind. Auch zu viel grübeln ist schlecht für das geistige Wohlbefinden. Affirmationen können da Abhilfe schaffen.

Affirmationen sind kleine Sätze, die diese Blockaden mit Hilfe von positiven Gedanken lösen sollen. Hinduisten kennen eine ähnliche Form, die Mantras, schon seit Jahrhunderten. Seit Achtsamkeit im Mainstream angekommen ist, sind diese Sätze, die in der westlichen Welt von der Positiven Psychologie erforscht werden, voll im Trend.

Prof. Dr. Christoph Flückiger, Fachpsychologe für Psychotherapie und Experte in Positiver Psychologie an der Universität Zürich, erklärt, was dabei zu beachten ist.

Was muss ein Neuling bei der Formulierung seines perfekten Mantras beachten?

Christoph Flückiger: Bleiben Sie realistisch. Formulieren Sie Sätze, die dem Schwarz-Weiß-Denken die Schärfe nehmen.

Können Sie ein Beispiel machen?

Wenn jemand Menschenmassen nicht leiden kann und dennoch ausgehen möchte, könnte das sein: «Es ist okay, dass ich mich unwohl fühle, aber dennoch ausgelassen bin». Oder man fragt sich: «Wie hoch ist die objektive Gefahr gerade? Nicht 0, nicht 100, sondern…?»

Wie lange muss ich mir etwas einreden, bis ich es wirklich glaube?

Sie müssen sich gar nichts einreden. Die Merksätze helfen lediglich, sich an die Dinge zu erinnern, die wichtig sind oder einen persönlichen Wert haben.

Kann ich mehrere Affirmationen gleichzeitig anwenden?

Grundsätzlich ja. Hauptsache, der Geist wird beruhigt und das Sich-Sorgen schwächt sich ab. Meistens sind es aber ähnliche Gedanken, die einem immer wieder in den Kopf schießen und für Stress sorgen.

Auf welche Art kann ich die guten Gedanken manifestieren?

Rituale helfen dabei, dass man sich seiner eigenen Ziele oder Werte bewusst bleibt. Etwa, indem man sich regelmäßig sagt: «Ich darf bestimmen, wen oder was ich toll finde.» Ansonsten funktioniert es sehr gut, wenn man die Sätze in einer aktuellen Stresssituation anwendet.

Muss ich die Sätze laut sagen?

Das kann ziemlich schräg rüberkommen. Laut vor sich hin zu sprechen, kann wie ein Selbstgespräch wirken und das ist sozial nicht besonders akzeptiert – da haben Sie recht. Laute Befehle an sich selbst können außerdem Stress fördern. Wenn Sie die Affirmation gelassen und in einem ruhigen Ton gedanklich formulieren, wirkt das entspannend.

Und wenn jemand eine echte Lebenskrise hat?

Vermutlich können Affirmationen wohl keine Psychotherapie ersetzen. Das nicht, aber Selbsthilfe kann ein wichtiger Teil sein. Sich professionelle Hilfe zu holen und sich zeitgleich selbst zu helfen schließen sich nicht aus. Im Gegenteil: Bei einer guten Therapie ist es zentral, dass die eigenen Ressourcen der Patientinnen und Patienten aktiviert werden.

Hier fünf Ideen für Affirmationen:

1. Für mehr Selbstsicherheit: «Ich bin jeder Situation gewachsen.»

2. Für weniger Grübeln: «Grübeln ist Verschwendung von Lebenszeit.»

3. Im Streit: «Ich habe die Wahl, mich anders zu verhalten.»

4. Für weniger Angst: «Ich betrachte mich von oben und erkenne, das meine Angst unbegründet ist.»

5. Im Job: «Alles, was ich beginne, kann ein Erfolg werden.»

(L'essentiel/Friday/Gloria Karthan)