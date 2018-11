Diese Bruchbude kostet 11 Millionen Dollar

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein pinkfarbenes Reihenhaus im Greenwich Village in New York steht derzeit für 11 Millionen Dollar zum Verkauf. Wer darin wohnen möchte, der braucht aber handwerkliches Talent – und/oder ein sehr dickes Portemonnaie.

Fixer-Upper

Das Reihenhaus wird als «Fixer-Upper» angepriesen, also als ein renovationsbedürftiges Objekt. Normalerweise handelt es sich bei den Fixer-Uppers allerdings um vergleichsweise günstige Objekte, in die viel Arbeit investiert wurde. Im Falle des Hauses am 114 Waverly Place ist der Preis trotz der Lage sehr hoch.

Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1826, wurde aber Anfang des 20. Jahrhunderts umfassend renoviert. Ursprünglich wurde es für Thomas R. Mercin gebaut, den Präsidenten der New York Equitable Fire Insurance Company, einer Versicherungsgesellschaft.

(L'essentiel/mst)