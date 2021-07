Das hilft bei geschwollenen Füssen

Vor allem im Sommer fühlen sich unsere Beine gegen Abend schwer an, pochen oder sind geschwollen. Das liegt an der Hitze: Bei heißen Temperaturen schwitzen wir mehr und wir verlieren dadurch mehr Flüssigkeit. Damit unser Körper die Wärme besser abgeben kann, erweitern sich die Gefäße. Das verlangsamt die Blutzirkulation und kann in den Beinen stauen. Die Folge: schwere Beine, aber auch dicke Knöchel und Füsse.

Weil wir aber besonders jetzt nicht auf unsere Lieblingssandalen verzichten und leicht durch den Sommer kommen wollen, haben wir für dich sechs Tipps und Produkte zusammengestellt, die bei geschwollenen Füssen und schweren Beinen helfen.

Trinken, trinken, trinken

Damit meinen wir natürlich nicht Negroni-Spritz, sondern vor allem Wasser oder ungesüßte Tees. Denn wenn wir viel trinken, wird das Blut dünnflüssiger und die Fließgeschwindigkeit beschleunigt sich.

Wadengüsse

Braucht etwas Überwindung, bringt's aber total: Das Wasser nach der warmen Morgendusche auf eiskalt stellen und die Beine am Fuß beginnend bis zum Knie hoch – Kneipp-Fans machen sogar bis zu den Oberschenkeln weiter – abduschen. Das regt die Venentätigkeit und damit die Blutzirkulation an. Zudem stärkst du diesem Prozedere gleich noch dein Immunsystem.

Pflegen

Nach den Wadengüssen kannst du deine Beine mit einem kühlenden Gel mit Extrakten aus Arnika, Kastanie, Menthol oder Kampfer eincremen. Diese Wirkstoffe entspannen die Beine, regen die Durchblutung an und können abschwellend wirken.

Beine hochlagern

Ob beim Netflixen zu Hause oder Chillen am See: Lagert eure Beine so oft hoch, wie es geht. Das verbessert den Blutrückfluss. Vermeide das Übereinanderschlagen der Beine, weil ihr damit die Venen abdrückt und die Füße noch mehr anschwellen können.

Mehr bewegen

Je mehr wir uns bewegen, desto weniger leiden wir im Sommer unter schweren Beinen. Schwimmen, Joggen, Wandern, Fahrradfahren oder Spazieren sind jetzt ideal. Für alle mit Sitz- oder Stehjobs gilt: Warum nicht mal statt den Lift nehmen, Treppen steigen? Klassische Venengymnastik hat auch unter dem Bürotisch Platz. Lass dafür deine Füße in beide Richtungen kreisen, also erst rechts rum, dann links. Bei einer anderen Übung ziehst du wiederholt die Fersen nach oben, die Zehen bleiben am Boden. Das aktiviert die Muskelpumpe und stärkt die Venen.

Barfuß rumlaufen

High Heels und schmale Schuhe engen die Füße ein und stören dadurch die Blutzirkulation. Zum Glück sind diese Saison Ballerinas angesagt. Noch besser ist allerdings, wenn du mal komplett auf Schuhe verzichtest. Barfuß gehen tut nämlich den Venen gut, erfrischt und härtet ab. Hier findest du noch mehr Vorteile von Barfußlaufen.

(L'essentiel/Irène Schäppi)